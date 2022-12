Organización de Santiago 2023 suma otro conflicto: evento coincide con nuevo plebiscito

13 de Diciembre de 2022

El nuevo acuerdo constituyente genera ruido en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Además, el senador Sebastián Keitel se sumó a Canal 13 para cuestionar la adjudicación de los derechos televisivos por parte de TVN.

De acuerdo a la información oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos está programada para el 20 de octubre del próximo año, un día antes de la fecha que fijaron las fuerzas políticas para la entrega del segundo proyecto de la nueva Constitución, de acuerdo al acuerdo que crea el nuevo Consejo Constitucional.

Para los organizadores, esta situación no ha generado inquietud. Sin embargo, la segunda fecha, quizás la más decisiva para la historia más reciente del país, ha generado ruido en la interna de la Corporación, según pudo averiguar EL DÍNAMO.

El acuerdo constituyente contempla al domingo 26 de noviembre de 2023 con el día en que los ciudadanos, por voto obligatorio, determinarán si aprueban o rechazan el borrador de la Carta Magna.

¿El problema? En esa jornada de plebiscito ratificatorio está fijada (en el Parque O’Higgins probablemente) la ceremonia de clausura de los Juegos Parapanamericanos, cita que reunirá a los grandes atletas con discapacidad del continente y que es apuntado por el Gobierno como una gran oportunidad para la inclusión y el comienzo de un legado educacional respecto a esta materia.

Habrá que ver cómo terminan estos problemas que han surgido a menos de un año del evento.

Conflicto por derechos televisivos llega a la Contraloría

El lunes 28 de noviembre, Canal 13 anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. La adjudicación de los derechos por parte de Televisión Nacional de Chile (TVN) abrió un problema para los organizadores, pues la estación privada de Inés Matte Urrejola 0848 reclamó que en el proceso de licitación fueron marginados sin mayores argumentos.

Con este acuerdo, TVN podrá acceder a los 24 canales generados por MediaPro, mientras que el resto sólo tendrá una señal que, además, será administrada por la propia estación estatal.

Para justificar su arremetida en la Contraloría, desde la firma propiedad de Andrónico Luksic explicaron que “no podrán transmitir las ceremonias de obertura y clausura, no podrán transmitir en simulcast digital y cableoperador, ni grabar para retransmitir, no acceder a la zona mixta como los otros medios oficiales, no pueden personalizar las transmisiones desde los recintos, ni tendrán posiciones de comentaristas”.

Pero esta posición no es la única que apunta el órgano contralor. El senador Sebastián Keitel ingresó un oficio para que se investigue el actuar de la ministra del Deporte, Alexandra Benado, por la cesión exclusiva de los derechos televisivos del evento que busca ser el más importante de la historia de Chile después de la Copa Mundial de Fútbol 1962.

La secretaria de Estado es la presidenta de la Corporación que organiza los Juegos, instancia que no tiene la obligación legal de licitar.

“Su proceder me parece bastante poco justo y bastante poco transparente en el sentido de haberle entregado los derechos de transmisión de todos los Panamericanos y los Parapanamericanos solamente a un canal. Si queremos llegar a todas las regiones del país, yo creo que es importante que todos los canales de Chile puedan tener la posibilidad de transmitir todos los deportes, en todos los horarios”, comentó el parlamentario que representa a Evópoli.

“Es una desventaja para con los demás canales de televisión nacional y, por cierto, para los televidentes, que en su legítimo derecho de decidir qué estación televisiva sintonizar para seguir este magno evento deportivo, valorar su transmisión, sus aciertos y desaciertos, sus diferentes estilos, los rostros televisivos de los cuales se dispondrá, quedan completamente limitados”, se lee en el escrito que presentó Keitel en la Contraloría.