Diputada Ana María Gazmuri se suma a confesión de consumo de marihuana antes de la aplicación del test de drogas

A lo largo de su carrera política, Ana María Gazmuri ha sido defensora de la cannabis AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 01 de agosto 2022 · 17:53 hs

Las drogas comenzaron a hacerse protagonistas en la discusión legislativa del Congreso de Chile. Esto, luego de la confesión que hizo el diputado Jaime Sáez (RD), quien en una entrevista afirmó ser consumidor regular de marihuana, en el marco del proceso de legislación que se lleva adelante en la Cámara Baja, y que busca establecer la obligación para todos los parlamentarios de someterse dos veces al año a un examen para determinar si ha consumido o no algún tipo de sustancia ilícita.

“Me gusta la marihuana y cuál es el problema”, dijo Sáez en una entrevista. “No veo el inconveniente. No me abastezco de manera ilegal. No compro, me regalan”, añadió.

“No busco hacer apología al consumo”, explicó igualmente el diputado de Revolución Democrática. “Como persona pública uno debe hacer ejercicios de transparencia.Podría pasar por un interrogatorio de la Fiscalía y siempre tendrían la misma versión. No tengo nada que ocultar al respecto. No me siento en ningún caso un drogadicto”, enfatizó.

Y aunque sus palabras encontraron rápida respuesta y críticas -sobre todo en los sectores de derecha desde donde nació la iniciativa de legislar en torno al tema del examen dos veces al año para los diputados y senadores- también hubo quienes se sumaron a su confesión.

Gazmuri: “Yo cultivo mis plantas”

“Yo cultivo mis plantas en casa y no me avergüenzo de ello”, comentó, en el diario La Tercera, la diputada independiente Ana María Gazmuri. “Actúo con la frente en alto, pues no alimento las arcas del narcotráfico”, apuntó.

“Se ha hecho una polémica artificiosa”, comentó también, sobre las palabras de Sáez. Y, sobre el proyecto, enfatizó que intentarán doblegarlo.

“Se están analizando los caminos. Hay que echar a andar la agenda de política antidrogas del Presidente Gabriel Boric, la que propone la Bancada Transversal de Regulación por la Paz. Somos 55 diputadas y diputados que componemos esta bancada. Hay que hacerse cargo de los temas de fondo. No podemos seguir con esta política que apunta a la estigmatización y a la criminalización. Si con este reglamento pretenden dar un golpe al narco, no pueden estar más alejados de la realidad”, dijo.

“No podemos seguir con la política que apunta a la estigmatización. Tenemos que hacernos cargo de los problemas de fondo. El mundo entero está avanzando hacia la regulación del uso del cannabis”, dijo. “Sabemos, desde el punto de vista científico, que la marihuana es una droga. Pero es una droga al igual como es una droga el alcohol”, sentenció.