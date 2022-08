EE.UU. y Rusia negocian intercambio de prisioneros tras la condena de la basquetbolista Brittney Griner

La detención y posterior condena de la basquetbolista Brittney Griner en Rusia abrió un nuevo problema político entre el Kremlin y Estados Unidos.

Por: Luis Rivera 06 de agosto 2022 · 08:00 hs

La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner está en los ojos de todo el planeta luego de ser detenida en Rusia por posesión de drogas, desatando un conflicto bilateral que mantiene, hasta ahora, a las autoridades de Estados Unidos y Rusia negociando para una eventual liberación.

La pívot fue sentenciada a nueve años de prisión en el país euroasiático, después de ser sorprendida el pasado mes de febrero en el aeropuerto de Moscú portando un gramo de aceite de cannabis, en una acción que las autoridades locales consideraron “de intenciones criminales”.

“Nunca quise lastimar a nadie, nunca quise poner en peligro a la población rusa, nunca quise infringir ninguna ley aquí”, manifestó la propia Griner, en el juicio en el que recibió la sentencia y en el que, para su desgracia, no se atendieron las pruebas que presentó su defensa.

“Cometí un error honesto y espero que este fallo no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de peón político y de política. Pero espero que eso esté lejos de esta sala del tribunal”, complementó la otrora figura de la WNBA y actual jugadora del UMMC Ekaterinburgo, de la liga rusa de baloncesto.

“No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito. Es por eso por lo que me declaré culpable de mis cargos. Entiendo todo lo que se ha dicho en mi contra, los cargos en mi contra y por eso me declaré culpable. Pero no tenía la intención de violar ninguna ley de este país”, enfatizó.

Brittney Griner es oriunda de Texas, tiene 31 años y mide 2,06 metros.

Soluciones diplomáticas: 2x1

La condena de la deportista dos veces ganadora del oro olímpico (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020) y tres veces campeona del mundo con el quinteto representativo de Estados Unidos (Turquía 2014, España 2018 y Rusia 2022), propició la intervención de las más altas autoridades de ambos países, con el fin de negociar una salida alternativa.

Según declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, su país negociará un posible intercambio de prisioneros para lograr la liberación de la atleta, en la que será la primera negociación bilateral llevada adelante por ambos países desde que se inició la guerra en Ucrania.

“Presentamos una propuesta sustancial a la que Rusia debería comprometerse con nosotros”, expresó el representante del gobierno.

La administración que encabeza Joe Biden propuso a sus pares rusos el intercambio de Griner y Paul Whelan, un ex marino preso en Rusia desde octubre de 2018 por cargos de espionaje.

De vuelta “ofrecen” a Viktor Bout, un traficante de armas conocido como “el mercader de la muerte”, quien cumple 25 años de prisión en una cárcel norteamericana desde 2012 y es objeto de constantes esfuerzos del gobierno de Vladimir Putin para conseguir su liberación.

“Estamos buscando todos los caminos posibles para resolver este asunto”, comentó Biden, mientras que el canciller ruso, Sergey Lavrov, aseguró que en su país están “listos para discutir el tema”.

Este es un nuevo capítulo de las tirantes relaciones entre ambos países. ¿Qué pasará? Pareciera ser que en el Kremlin tendrán la última respuesta.