"Jamás defendería a un abusador": Loreto Valenzuela pide que no la confundan con Loreto Aravena

Por: Cristián Meza 20 de mayo 2022 · 19:33 hs

Loreto Valenzuela se ha visto salpicada de manera involuntaria en la polémica generada por la condena contra Nicolás López por dos casos de abusos sexuales, luego que asegurara que la han confundido con Loreto Aravena.

Y es que la pareja del ejecutivo de Canal 13, Max Luksic, fue una de las personas que declaró a favor del cineasta en el juicio en su contra.

En esta instancia desacreditó el testimonio entregado por Josefina Montané en el proceso, indicando que “la conozco desde que inició su carrera. Trabajé en Soltera otra vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba más por ser bonita que talentosa (…) La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaban bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita"

Por su parte, Loreto Valenzuela pidió que no la confundan más con Aravena, asegurando que “jamás defendería a un abusador”.

“Por favor no confundan, quien defendió a (Nicolás) López es Loreto Aravena, yo jamás defendería a un abusador!!!”, señaló en redes sociales.

Esto, mientras Nicolás López ingresó este viernes al penal Santiago I, luego que se decretara su prisión preventiva, mientras su abogada Paula Vial busca anular el juicio que lo condenó a cinco años de cárcel efectiva.

Asimismo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar resolvió “oficiar a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, a fin de que emitan informe de factibilidad de traslado del acusado desde el CDP Santiago 1 al Anexo Penitenciario Capitán Yáber”, solicitado por la defensa del condenado López Fernández.