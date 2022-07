"La fuga no es un delito": viaje de Karen Rojo a Países Bajos no agrava su condena inicial

Los trámites para lograr la extradición de Karen Rojo desde Países Bajos están activos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: L. Rivera 14 de julio 2022 · 13:12 hs

Karen Rojo escapó de Chile el 23 de marzo momentos antes de conocer el fallo de la Corte Suprema que la condenaba a cinco años y un día de cárcel efectiva por el delito fraude al fisco.

Al no tener medidas cautelares, la ex jefa comunal se fugó a Países Bajos y estuvo cuatro meses sin ser identificada hasta que fue detenida este miércoles. Su paradero se pudo ratificar luego de que un fotógrafo chileno captara imágenes de ella saliendo de una cafetería en Ámsterdam.

En ese contexto, inmediatamente aparecieron dudas respecto a su calidad de fugitiva y si esta condición agrava o extiende la sentencia. Sin embargo, eso está descartado.

“La fuga no es un delito ni un agravante. Se entiende que las ansias de libertad de una persona no pueden ser sancionadas. Sólo perjudica las medidas cautelares que pueden imponerse mientras se tramita el juicio de extradición”, explicó el ex fiscal Carlos Gajardo a EL DÍNAMO.

Esta situación se establece “a pesar de que infería o conocía la sanción que le iban a aplicar”, añadió el abogado.

Lo que viene para Rojo

Mientras permanece detenida en Países Bajos, la Fiscalía activó los trámites para conseguir su extradición.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, aseguró que “lo que corresponde hacer presente, es que el Juzgado en Rotterdam, que controlará la detención de Rojo, resolverá su situación respecto a medidas cautelares".

Actualmente, Chile no tiene tratados de extradición con este país europeo, por lo que dependerá de la justicia local en aceptar lo solicitado por las autoridades chilenas.

“No hay un tratado bilateral de este tipo con Holanda, pero sí existe un acuerdo multilateral suscrito en la ONU sobre corrupción que supone la obligatoriedad de entrega para los casos de extradición de los países que lo han aceptado”, añadió Aguilar.