Macrozona norte: exigen Estado de Excepción tras asesinato con machete de un estudiante boliviano

01 de agosto 2022

El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla (Ind.-PL), solicitará al Poder Ejecutivo un Estado de Excepción en la zona a raíz del aumento de los hechos delictivos. El parlamentario está alerta luego del asesinato de un joven de 16 años de nacionalidad boliviana, quien resultó apuñalado por unos sujetos y falleció rumbo al Hospital Regional.

“Los hechos delictivos que se viven a diario son insostenibles. Un joven de 16 años asesinado en plena calle y su madre exige justicia. Me he comunicado con ella y le he brindado todo mi apoyo, hasta llegar a las últimas consecuencias”, partió diciendo.

Videla añadió que “he conversado con el general de Carabineros de Antofagasta a quien le he brindado todo mi apoyo. Es verdad que se han aprobado más recursos para la seguridad, pero creo que eso no es suficiente. La herramienta del Estado de Excepción es la única medida para entregar paz y tranquilidad a los ciudadanos de Calama, Antofagasta y de las demás comunas”.

Por último, afirmó que “estoy seguro que los parlamentarios de la región apoyarán la iniciativa por el bienestar de la seguridad de nuestros ciudadanos”.

El crimen del estudiante

El joven boliviano se encontraba esperando locomoción colectiva para dirigirse a su casa cuando fue atacado por un grupo de personas que lo dejaron mal herido producto de la acción con machetes y palos. Si bien fue asistido, el adolescente falleció momentos después en el Hospital Regional de Antofagasta.

Por orden del fiscal de turno, ambos equipos de la policía trabajaron en el sitio del suceso, donde levantaron evidencias, empadronaron testigos y reunieron pruebas que permitan identificar al o los autores del asesinato.

Hoy se realizará una velatón en el Liceo Industrial, lugar donde estudiaba el adolescente y a la vez exigirán mayor seguridad en el sector.