Presidente de la Cámara de Diputados se lanza contra la Sofofa y critica "actitud antipatriota" del gremio

01 de agosto 2022 · 18:00 hs

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), no escatimó críticas a la hora de referirse a las recientes declaraciones del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard Von Appen, quien hizo un análisis del presente que viven como gremio en el país.

“Hay proyectos que han cumplido con todos los trámites y pasos regulatorios, y que sean rechazados a estas alturas, no me parece bien. No entiendo cuáles son las razones”, expresó Von Appen. “Esto está teniendo un impacto directo en los empresarios, quienes están congelando varios de los proyectos que iban a presentar”, añadió el empresario, dando cuenta de la percepción negativa de la entidad gremial.

“Ha habido señales claras de que los empresarios no son vistos con buenos ojos”, agregó igualmente el dirigente gremial, en diálogo con el diario El Mercurio. “Muchos sienten no solamente que les están limitando la posibilidad de desarrollar su actividad, sino que también, en algunos casos, sienten incluso hasta un grado de persecución… No parecen las señales correctas”, aseguró también.

Estas frases de Von Appen fueron recogidas por el presidente de la Cámara de Diputados, quien le respondió haciendo énfasis en que este tipo de mensajes por los medios de comunicación no contribuye al desarrollo de Chile.

“Le hago la invitación al presidente de la Sofofa a que no contribuya más a generar incertidumbre para que se sigan yendo… Esa es una actitud antipatriota”, afirmó el legislador.

Soto, además, enfatizó en CNN Chile que “los empresarios se tienen que quedar y tienen que contribuir”. Y luego puntualizó: “Tienen que invertir más, generar más condiciones de certeza y, por cierto, desde el mundo político también les tenemos que dar esa seguridad. Es un tema mutuo”.

“Yo creo que los empresarios tienen que quedarse. Tienen que invertir en el país", enfatizó igualmente el líder de la Cámara Baja.