Rodrigo Ugalde, autor de Los Peligros de la Plurinacionalidad: "La nueva Constitución podría permitirle a Bolivia recuperar el mar y la zona donde están los mayores yacimientos"

Según la visión del escritor Rodrigo Ugalde, la Plurinacionalidad podría generar la llegada de aymaras bolivianos para comenzar a recuperar el mar y las tierras del Norte Grande AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 07 de agosto 2022 · 08:01 hs

En 101 páginas, el abogado Rodrigo Ugalde Prieto plantea en su libro “Los Peligros de la Plurinacionalidad: el camino de Bolivia para acceder al mar” una tesis que no ha sido tocada en ningún debate ni abordado por quienes rechazan el borrador de la nueva Constitución.

“Esta es una situación súper delicada. Chile es un país que no puede aceptar la Plurinacionalidad. Incluso en la campaña del Rechazo se preocupan del conflicto mapuche, pero no hay ninguna referencia a la Constitución de Bolivia. De ganar el Apruebo, los bolivianos podrían tener el derecho a soberanía en un país ajeno”, advierte el autor en diálogo con EL DÍNAMO.

- ¿Cómo podría ocurrir eso si el Estado seguirá firme a pesar del reconocimiento de los pueblos originarios como naciones?

-El pueblo aymara en Chile, por ejemplo, alcanza unas 156 mil personas que se concentran generalmente en el norte. Pero en Bolivia, según el último censo, el 62% de los habitantes es de origen aymara. En unos cinco años, si es que es aprobado el borrador, porque no es algo inmediato, los aymaras bolivianos podrían pasar a territorio chileno y comenzar a ejercer presión para instalarse e, incluso, llegar a cargos públicos en el futuro. Podrían ser tantos que comenzarían a tentarse con manejar diferentes órganos.

Para el escritor, la aprobación de la Plurinacionalidad terminaría en un descalabro geopolítico y económico que en Bolivia tienen bastante claro y en Chile no. Para profundizar su idea, saca a relucir y lee con énfasis la frase del diputado por el departamento de Chuquisaca, Horacio Poppe: “Sin disparar una sola bala, sin despegar un sólo avión de combate, sin sacrificar una sola vida, los vamos a envenenar desde adentro”.

En ese contexto, complementa el panorama que observa antes del Plebiscito del 4 de septiembre. “Sería la propia Constitución lo que les permitiría recuperar el mar y la tierra donde están los mayores yacimientos mineros y de riquezas del país. La zona de Calama, Antofagasta, San Pedro de Atacama, donde el turismo también es importante. En América, la cancillería chilena es considerada una de las más descuidadas y con esto pasaría a ser la más descuidada de la región", manifiesta.

El referente de Boric, los mapuches y Venezuela

A pesar de los constantes ataques, de las amenazas del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y de los años que los gobiernos han invertido en tratar de pacificar la Macrozona Sur, Ugalde advierte que los ojos de la política deben estar al otro lado del mapa. "La mayoría se fija en los mapuches, pero el problema mayor es el norte, ahí hay que poner el foco. Si el mismo (Álvaro) García Linera lo dijo en el marco del litigio en La Haya: esto no va a cambiar en 100 años. La lucha por el mar está en su Constitución, en la ley y la conducta de los bolivianos”, recalca.

Ugalde nombra al ex vicepresidente de Bolivia, quien visitó el país para la ceremonia donde Gabriel Boric asumió el cargo. “Él tuvo la inteligencia de cambiar la tesis del marxismo del obrero hacia el indígena”, advierte en contraposición a los pensamientos de uno de los referentes del ex diputado magallánico.

-Entonces, si se rechaza la Plurinacionalidad por todos estos motivos que usted plantea, ¿qué gesto se podría hacer con los pueblos originarios que habitaban territorio antes de la llegada de los españoles y las posteriores conquistas? ¿No cree que es justa su posición?

-Que se reconozcan los pueblos, que Chile sea un país multicultural, no plurinacional. La Constitución de Venezuela en su artículo 126 habla de multiculturalidad (Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional)… Hay que insistir, por ejemplo, en que Perú tiene muchos más habitantes indígenas y no es plurinacional.