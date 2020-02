Marcelo Ríos y estallido social: “Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación”

El tenista chileno, Marcelo “Chino” Ríos, se refirió al estallido social que tiene lugar en nuestro país y al caso de doping de Nicolás Jarry, lo que espera que sea una “equivocación”.

En entrevista con el diario La Tercera, el tenista, fiel a su estilo, relató su recuperación después de una cirugía de cadera por una lesión y su paso por Copa Davis en España.

Pese a la derrota con Argentina, el “Chino” señala que debieron haberle ganado. Asimismo, atribuye esta derrota a que Nicolás Jarry y Cristián Garín no llegaron en su mejor momento: “En la parte tenística, yo creía que íbamos a hacer más y pasar a cuartos. Que sea a fin de año pasó la cuenta. Encuentro que llegaron cansados, desmotivados y nos sacaron la cresta”.

Sobre la situación de Jarry, se mostró desconcertado por la situación actual del tenista, después de dar positivo en un control anti doping.

“Dando la impresión desde afuera, lo veo difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy profesional. Entonces, querer sacar ventaja con una cuestión así, me cuesta creerlo. No me lo imagino de él. ¿Para qué cagarse la carrera por un dopaje? Ojalá salga que fue una equivocación“, señaló.

En la misma línea, contó que habló con el joven tenista y declara que Jarry está afectado por la situación: “Está tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia. Sobre todo, en un país como Chile donde somos tan chaqueteros”.

Estallido social: “Sería car’e raja opinar”

Sobre la complicada situación que atraviesa el país, el “Chino” confiesa que sigue poco y nada la política y que sigue incrédulo sobre el estallido social que tuvo inicio el pasado 18 de octubre del 2019.

En ese sentido, señala que “entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad. Yo lo estoy viviendo en carne propia acá. Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. Para mí todos deben partir de la misma base. Si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas“.

Asimismo, explica que “quitarle a los ricos para darle a los pobres” no tiene sentido y que tampoco comparte los saqueos, ni la destrucción que sufrió parte del Metro de Santiago.

“No comparto los saqueos, no comparto los hueones que queman los metros o se roban computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también. Creo que lo haría. Mientras no esté en los pies de esas personas, no puedo opinar”, puntualizó.

Marcelo Ríos agrega que entre las opciones presidenciales de las últimas elecciones “no había opción”.

“No es que me haya desilusionado de Piñera, yo creo que se encontró en un momento en el que no supo qué hacer. Lo pillaron volando bajísimo y no es culpa de él, todos sabemos que esto viene de antes“, argumenta.

Finalmente, indica que el presidente Sebastián Piñera tuvo “poca mano dura” en esta situación, ejemplificando este hecho con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Trump acá dice que mañana va a matar al hueón de Irak y lo mata. Es un hueón perro. Tiene al país bien derecho. ¿Toque de queda? Tú dices en democracia no hay toque de queda, pero ahí se lo pasaron por la raja. Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Son hueones perros. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente”, concluyó el número 1 del tenis.