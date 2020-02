Acusan xenofobia: taxistas no toman pasajeros chinos en Estados Unidos por temor a coronavirus

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acusó de xenofobia a taxistas que no estén ofreciendo sus servicios a pasajeros chinos por temor al contagio con el coronavirus, también llamado COVID-19.

“Habrá consecuencias para cualquiera que sea sorprendido tomando parte en este tipo de perfil racial, cruel”, indicó De Blasio a través de su cuenta de Twitter.

“Para nuestra comunidad asiático-estadounidense: su ciudad está de espaldas y esta discriminación NO será tolerada”, agregó el alcalde.

Taxistas en la Gran Manzana admitieron al New York Post que no están aceptando pasajeros con mascarillas o de origen chino, y algunos aseguraron que han dejado de trabajar en sectores del distrito de Queens, donde radica una gran población de este país.

“Me siento mal por eso, pero cuando veo pasajeros chinos, simplemente no voy”, dijo al medio estadounidense un taxista, quien pidió que se ocultara su nombre para que no suspendieran su licencia. “No recojo a nadie chino. Estoy asustado. No quiero contraer la enfermedad”, sentenció.

“Si dejo a alguien en Queens, desactivo la aplicación de Uber y me voy a otra área. No sé quién lo tiene. Me preocupo por mí, mi familia y mis pasajeros”, confesó otro chofer.

Junto a ello, el jefe de la Comisión de Taxis y Limusinas, Aloysee Heredia Jarmoszuk, instó a cualquiera que experimente un incidente de este tipo a alertar a la ciudad a través del 311.

“No en nuestra ciudad. El rechazo de la tarifa es ilegal: no soportaremos la discriminación contra nuestra comunidad asiático-americana“, dijo. “El miedo es el enemigo, no nuestros vecinos”, expresó.

El temor al contagio ha afectado también las ventas en comercios del popular sector de Chinatown en Manhattan.

Hace tan sólo unos días, De Blasio hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a los establecimientos comercios en Chinatown que ha sufrido una merma en ventas de hasta 60%.