“Me cansé que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo”: Hija de Steven Spielberg producirá y protagonizará películas porno

Mikaela Spielberg, de 23 años, hija del director de cine Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw, confesó que producirá y protagonizará películas porno para así darle un giro a su carrera.

La joven reveló su decisión en una entrevista al periódico británico The Sun, asegurando que comenzó con las grabaciones de sus propios videos eróticos.

Además, indicó que obtendrá una licencia como trabajadora sexual para poder ser bailarina en algún club de striptease.

Según sus declaraciones, Mikaela, quien se define como una “criatura sexual“, dijo que sus padres, quienes la adoptaron cuando era una recién nacida, están intrigados con la decisión, pero no están molestos.

“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma”, expresó en la entrevista.

“Siento que haciendo este tipo de trabajo, soy capaz de satisfacer a otra gente, pero eso está bien, porque no es de una manera donde me siento violada”, agregó.

Asimismo señaló: “Acabo de lanzar mi carrera autoproducida en entretenimiento para adultos. El objetivo es que sea segura, sana, consensuada. Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía, ni mi virtud sólo por tener un nombre”, añadió.