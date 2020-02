Rapero Pop Smoke fue asesinado a disparos en su casa por desconocidos

El portal estadounidense TMZ, confirmó la muerte del rapero Pop Smoke durante la madrugada de este miércoles. Según detallaron, el artista de solo 20 años fue abatido por desconocidos que ingresaron a su casa ubicada en el sector de Hollywood Hills, Los Ángeles, California.

Fue a eso de las cuatro de la mañana cuando dos hombres irrumpieron en la vivienda del cantante, disparándole en múltiples ocasiones. Aún así, logró salir a la calle a pie en busca de ayuda.

Pop Smoke fue trasladado en ambulancia hasta el Cedars-Sinai Medical Center, donde horas más tarde declararon su muerte.

La policía de Los Angeles aseguró que aún no han identificado a los responsables del ataque y desconocen si tenían algún tipo de relación con el rapero o se trató de un homicidio por “ajuste de cuentas”.

El artista comenzó su carrera recién en 2019 tras el lanzamiento de su primer disco, Meet The Woo, el que incluye el tema Welcome To The Party, el que posteriormente fue reversionado por Nicki Minaj.

También trabajó con el rapero Travis Scott en el tema “GATTI” para el disco de JACKBOYS.

Esta no es primera vez que ocurre una situación así. Anteriormente conocimos los casos de los raperos XXXTentacion y Jimmy Wopo, quienes también fueron asesinados a sangre fría.