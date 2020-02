La programación completa por día del Festival de Viña 2020

Este domingo 23 de febrero se iniciará la 61ª edición del Festival de Viña del Mar, el que reunirá a múltiples artistas, desde la balada romántica, pasando por el género urbano y el pop norteamericano.

Artistas como Pimpinela, Ozuna, Maroon 5, Pablo Alborán, Ricky Martin y Mon Laferte forman parte de la parrilla que también incluye a seis humoristas, quienes tendrán la difícil misión de hacer reír al temido Monstruo, el que en esta oportunidad podría llegar más complicado que nunca.

Esto porque el evento vivirá su prueba de fuego, luego de los constantes llamados de la ciudadanía a boicotearlo a raíz del estallido social iniciado el pasado mes de octubre. Es así como las autoridades ya han implementado diversas medidas de seguridad para asegurar que se lleve a cabo todo en completa normalidad.

Te invitamos a conocer la parrilla completa de Viña 2020:

Domingo 23

Ricky Martin

Será el encargado de dar el puntapié inicial al festival, marcando su regreso a la Quinta Vergara después de seis años.

Desde su última presentación, el puertorriqueño ha apostado por incursionar en el género urbano, lanzando temas como Vente Pa’ Acá con Maluma, Fiebre con Wisin y Yandel, y Cántalo con Residente y Bad Bunny.

Su show, claramente, no estará exento de sus clásicos como Fuego de Noche, Nieve de Día, Vuelve, y Te Extraño, Te Olvido, Te Amo.

Stefan Kramer

Será el primer humorista de esta edición, precedido de dos shows llenos de éxitos en 2008 y 2018.

El comediante volverá a sorprender al público con sus imitaciones, las que podrían incluir a varias figuras políticas, como la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Pedro Capó

Es uno de los artistas debutantes de este Festival de Viña. Además de integrar el jurado que dirimirá a las canciones ganadores de la competencia folclórica e internacional, la primera noche del certamen también subirá al escenario para deleitar al público con sus éxitos.

El puertorriqueño cuenta con cuatro discos a cuestas y su más reciente hit Calma fue todo un éxito en nuestro país durante el año pasado.

Lunes 24

Mon Laferte

Una de las artistas más esperadas regresa al Festival de Viña del Mar. Se trata de Mon Laferte, quien dará inicio a la segunda noche, que fue denominada como la “noche de mujeres”.

Con un show mucho más completo que el que entregó en 2017, la intérprete promete superar el éxito alcanzado en ese entonces cuando, incluso, exigieron que le entregaran la Gaviota de Platino.

El repertorio, además de clásicos como Tu Falta de Querer y Amor Completo, incluirá nuevas canciones como la más reciente lanzada hace un par de meses, Plata Ta Tá, tema que lanzó en alusión al estallido social iniciado en Chile el pasado 18 de octubre.

Javiera Contador

La actriz, recordada por interpretar a Quena Larraín en la versión local de Casado con Hijos, debutará en el escenario más importante de nuestro país con una rutina de stand up.

Tras salir de TVN, donde animó el matinal Muy Buenos Días, se dedicó de lleno a este género, presentándose en bares y teatros con diversas rutinas.

Francisca Valenzuela

Se presentará por segunda vez a Viña del Mar, esta vez como la artista que cerrará la noche femenina tras Mon Laferte y Javiera Contador.

El año pasado, la artista lanzó su más reciente trabajo discográfico titulado La Fortaleza, a seis años de su precedesor.

Sobre su show en Viña declaró hace unas semanas a EL DÍNAMO que “va a ser un concierto y una presentación que va a incluir canciones nuevas, canciones antiguas y que, además, va a estar conectado con la contingencia actual que va a ser entregarse en el escenario con todo el respeto, sensibilidad, consciencia y música, que creo que ha sido parte de mi historia como artista”.

Martes 25

Ana Gabriel

Por cuarta vez, la mexicana Ana Gabriel regresará a la Quinta Vergara para presentar sus grandes éxitos en sus más de cuatro décadas de trayectoria.

La última vez que la mexicana piso el escenario del festival de Viña del Mar fue en 2014 siendo la más popular y llevándose bajo el brazo las Gaviotas de Oro y Plata, además de las Antorchas, repitiendo los éxitos de dos ocasiones anteriores, en 1995 y 1992.

Ernesto Belloni

Debutará en la Quinta Vergara el ex integrante de Morandé Con Compañía.

Su rutina ocurre en un complejo contexto social, donde el humor está siendo duramente cuestionado. Un claro ejemplo de ello fue lo que vivió el humorista en el pasado Festival de Iquique, donde solo alcanzó a estar unos minutos en el escenario.

Pimpinela

36 años tuvieron que pasar para que el dúo integrado por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán volvieran a pisar la Quinta Vergara.

Los intérpretes de icónicas canciones como Olvídame y pega la vuelta estarán a cargo de cerrar la tercera jornada.

La última vez que se presentaron en un festival de alta convocatoria fue el año 2019 en Olmué.

Miércoles 26

Pablo Alborán

Dicen que la tercera es la vencida, pero el español ya se ha presentado con éxito en dos oportunidades en el Festival de Viña del Mar, en 2013 y 2016.

Desde su último show en el certamen, lanzó su disco Prometo y se espera que durante este año lance su quinto trabajo musical.

Fusión Humor

Llevaban años buscando poder llegar al escenario más importante de Chile, y lo lograron.

Fusión Humor serán los encargados de hacer reír en la cuarta noche del Festival, luego de que en los últimos años se pasearan en eventos como el Festival de Las Condes, el Festival de Talca y el Festival del Huaso de Olmué.

Con un integrante nuevo, León, esperan poder convertirse en el gran fenómeno humorístico de este año.

Luciano Pereyra

El romanticismo del argentino finalmente llega al Festival de Viña del Mar.

Luciano Pereyra debutará en la Quinta Vergara con un repertorio con reconocidos éxitos como Como Tú, Dos Mundos, Enséñame A Vivir Sin Ti, entre otras. Para sus fanáticas, el trasandino estará en el cierre de la cuarta noche.

Jueves 27

Maroon 5

Otro de los artistas debutantes en esta edición del Festival de Viña es la agrupación norteamericana Maroon 5, quienes luego de presentarse en diversas oportunidades ante un Movistar Arena lleno, llegan al certamen a coronar su éxito en nuestro país.

La banda liderada por Adam Levine viene tras lanzar el año pasado el primer adelanto de su nuevo trabajo, su single Memories. Junto a él, lo más probables que escuchemos canciones como She Will Be Loved, Payphone, Moves Like Jagger, entre otras.

El Flaco

Luego de dos exitosas rutinas siendo parte de Dinamita Show, Paúl Vasquez, más conocido como El Flaco, debuta en solitario en Viña.

Fue en 2016 cuando comenzó a trabajar sin Mauricio Medina, El Indio, presentándose en diversos eventos y el programa especial Eo Eo Eo de TVN.

Recientemente, y a diferencia de muchos de sus pares, El Flaco solo recibió aplausos en los últimos eventos en los que ha participado, previo a Viña 2020.

Alexandre Pires

En 2005 fue la única oportunidad en que Alexandre Pires fue parte del Festival de Viña. Quince años más tarde, se convirtió en el último en sumarse a la parrilla de artistas de Viña 2020.

De esta manera, sus fanáticas volverán a deleitarse con canciones como Usted se me llevó la vida, Ámame y Es Por Amor.

Viernes 28

Ozuna

Si el año pasado fue Bad Bunny, esta vez es Ozuna el representante del género urbano en esta edición del Festival de Viña del Mar, convirtiéndose también en uno de los artistas más esperados.

Precedido de un listado de éxitos, el puertorriqueño quiere ratificar una meteórica carrera haciendo bailar a toda la Quinta Vergara.

Adicto, Aventura, Yo x Ti, Tú x Mi, Taki Taki, Si Te Vas, y Loco Contigo, son solo algunos de los sencillos que ha lanzado en el último tiempo y que de seguro serán parte de su setlist.

Pedro Ruminot

Cuatro años han pasado desde su debut en la Quinta Vergara y aunque en esa oportunidad presentó una tibia rutina, llevándose ambas antorchas, durante la última jornada de Viña 2020 podría cambiar el panorama.

El ex Club de la Comedia regresa con su particular stand up en búsqueda de hacer reír al Monstruo en una jornada juvenil. De hecho, este viernes, presentará su último show previo al certamen, el que lleva por nombre “Compañeros”.

Denise Rosenthal

Luego de una ardua campaña en redes sociales, los fanáticos de Denise Rosenthal finalmente podrán verla debutar en el evento más importante del país.

Con un repertorio cargado al feminismo, tal y como ha ocurrido con sus últimos sencillos, Denise Rosenthal buscará dejar su propia marca en el escenario, además de cumplir su rol de jurado en Viña 2020.

Noche de Brujas

El último artista en presentarse en el escenario de la Quinta Vergara es la agrupación que encabeza Kanela.

Noche de Brujas cerrará la 61ª versión del Festival de Viña del Mar, haciendo bailar a todos los asistentes con éxitos como Me Gusta Todo de Ti.

En las últimas semanas causaron polémica luego de dedicarle duros comentarios al Presidente Sebastián Piñera durante un show en Chiloé.