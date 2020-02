Pablo Zalaquett acusa a Stefan Kramer de “bullying” por su imitación

Pablo Zalaquett fue invitado al matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, donde sostuvo que la imitación que realiza Stefan Kramer de su persona es “bullying”, agregando que debió recibir ayuda psicológica por cerca de nueve años.

“Al principio lo encontré divertido, sin embargo esto se fue agudizando y llegó en un minuto un nivel, me sentía… un hostigamiento en que ya en la calle me paraban y se me ridiculizaba a un nivel tal que hasta yo mismo creía que hacía ‘iii’, e incluso afectó a mi familia, a mis hijos”, expresó.

“Cuando eres alcalde de Santiago, en este caso los mismos estudiantes en un momento álgido… acuérdate que este fenómeno de los jóvenes, las tomas, esa época de Camila Vallejo, Giorgio Jackson comenzó cuando yo era alcalde de Santiago, lo hizo desagradable y a mí me costó superarlo”, agregó.

Zalaquett reconoció que conversó de esta situación con Kramer, señalando que “he tenido conversaciones con Stefan. Hemos hecho hasta espectáculos en el Casino de Viña, pero fue para mí un proceso incluso de trabajo personal, de trabajo psicológico. Yo puedo entender personalmente lo que significa esta denostación que, pongámosle nombre y apellido, es un bullying“.

“He tenido hartas posibilidades de conversar con él. Él como persona siente que tiene todo el derecho a hacerlo y, en ese sentido, no va a dejar de hacerlo en la medida (que le sea) rentable, porque si la gente lo pide, él lo va a hacer”, apuntó, agregando que “logró humanamente entender lo que significaba y, por lo tanto, bajar un poco el tono (…), pero a la larga es su negocio y si la gente lo pide, lo va a seguir haciendo”.

“Hace una imitación que ya no es lo que tú eres. Digamos exacerba algo tuyo y transformó ese ‘iii’ más o menos en un himno nacional y lo hace en todos los eventos, en su café concert, lo lleva incluso a un spot de TV de una multitienda, todos los días por todas partes. Llego a una comida, a un matrimonio, a un evento, me persigue día a día, es muy complejo”, argumentó.

Sin embargo, Zalaquett declaró que “aprendí a reírme de mí mismo (…). Dije ‘¿mira, tú no me vas a ganar este partido’, lo voy a usar a mi favor, puede servir para que la gente me quiera más, me conozca, y por lo tanto lo di vuelta, hablaba del tema, incluso había gente que tomaba molestia con él, pero me costó mucho, fueron más de ocho años”.