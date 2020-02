Su último deseo: Anne Hathaway llega a Netflix con su primera película

Tal y como lo han hecho actores como Ryan Reynolds, Robert de Niro, entre otros, Anne Hathaway debutará en Netflix con su primer protagónico en la cinta Su Último Deseo.

La historia se ambienta en los últimos años de la Guerra Fría donde la actriz interpreta a la periodista de Washington Elena McMahon, quien acepta llevar a cabo un encargo de su padre, el que lleva una vida repleta de oscuros secretos.

En medio de esta misión, McMahon se ve inmersa en el mundo del tráfico de armas, lo que la lleva hasta América Central y la convierte en implicada en un caso del que intentaba destapar.

Título original

The Last Thing He Wanted.

Año

2020.

Duración

115 min.

País

Estados Unidos.

Elenco

Anne Hathaway, Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Pérez, Toby Jones, Bill Kelly, Mel Rodriguez, Edi Gathegi, Laura Niemi, Carlos Leal, Brian Tester, Millie Ruperto, Yetta Gottesman, Rick Walters, David Vadim, Ellen Marguerite Cullivan.

Dirección

Dee Rees.

Género

Thriller, Drama.