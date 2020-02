Mon Laferte responde a Carabineros: ¿Puede ser un delito expresar una opinión?”

Mon Laferte se tomó unos minutos de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2020 para referirse a la solicitud de Carabineros para que declare ante el Ministerio Público, luego de acusarlos en una entrevista de quemar el Metro.

Esta situación se da luego de que el pasado mes de noviembre, Mon Laferte asegurara en una entrevista que Carabineros y el Ejército estuvo involucrado en los incendios que se registraron en diversas estaciones del Metro de Santiago tras el inicio del estallido social.

Al canal Univisión, la intérprete de “Tu falta de querer” sostuvo que “hay muchos casos en donde la policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando” las instalaciones del tren subterráneo.

Así, la cantante señaló que “recordé un comunicado de Carabineros, donde le pedía a la fiscalía citarme a declarar por haber cometido un delito, al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma, desde ese entonces hasta hoy, he estado con mucho miedo”.

“¿Puede ser un delito expresar una opinión? Entonces he pensado en muchas cosas, la gente me ha dado muchos consejos, mucha gente apareció pero si solo di una entrevista y dije una cuestión, una expresión como cualquier persona. La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido super valiente”, expresó Mon Laferte.

“Al final me dijeron que preparara un discurso para hoy, ¿pero por qué debería decir algo? Lo que quería decir es que lo único que sé hacer es cantar. Yo nací en Viña del Mar, en una población en un cerro que se llama Gómez Carreño y lo único que aprendí en la vida fue a cantar porque tuve empezar a trabajar desde chiquitita. Lo único que quiero decir que es difícil quedarse callado cuando uno lo vive e carne propia, sé lo que es cagarse de hambre de verdad”, sentenció.