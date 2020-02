Bernardita Ruffinelli explica reunión con Ernesto Belloni a horas de Viña 2020

Los nombres de Bernardita Ruffinelli y Ernesto Belloni empezaron a aparecer juntos en redes sociales, justo a horas de que “Che Copete” haga su presentación en el Festival de Viña 2020. ¿La razón? El humorista sabe que no tendrá una jornada sencilla en la Quinta Vergara y está intentando solucionar el problema.

Lo complejo es que la sensación de que todo puede salir mal va más allá de lo difundido a través de los medios y se sustenta -principalmente- en su fallido show en el Festival de Iquique, hace 2 semanas. Además, sus días han entrado en una escalada de polémicas, con acusaciones de despidos, críticas de la prensa y un video viralizado por él mismo que recibió diversos cuestionamientos.

En ese contexto, Ernesto Belloni habría recurrido a la comediante Bernardita Ruffinelli para intentar salir invicto de la Quinta Vergara. En las últimas horas trascendió que la standupera nacional estaba realizando asesorías a “Che Copete” de cara a su show de esta noche, información que fue desmentida por ella misma, al menos una parte.

“En La Tercera y CHV dicen que he asesorado a Ernesto Belloni para Viña, pero la verdad es que no. NO. No he visto su show, no tengo idea de qué hará en su presentación, él tiene su equipo y yo no formo parte de él”, explicó la integrante del desparecido programa Minas al Poder.

Pero el desmentido no fue completo. “Lo que sí hice, fue conversar con él tomando un café, respecto de la importancia de no hacer humor misógino y de lo bueno que sería para el país no caer en vicios machistas nefastos del pasado. Creo que el feminismo no triunfa solo con mujeres, y que si hay cambios notorios en personajes “con un pasado” ya no podrá haber excusas para los demás”, agregó.

En este sentido, Ruffinelli dijo que “si Che Copete logra deconstruirse, abandonar la cosificación de las mujeres y olvidar el menosprecio a lo femenino y las disidencias, eso sería bueno para la comedia, bueno para todos (…) y si bien, creo hay una intención honesta de Ernesto por evidenciar un cambio, como no he visto su show, no sé si realmente lo logre”.

“Mi corazón feminista de verdad estaría feliz si triunfa con un discurso inclusivo, si nos muestra que cambió y que todos pueden educarse y evolucionar. No sé si lo logre, pero sería mi deseo que lo hiciera. Y por último, si no, una conversación sobre humor y poder no se le niega a nadie, yo hallo”, remató.