“Hay más psicosis que realidad”: chileno cuenta cómo se vive la alerta por coronavirus en Italia

Italia se ha vuelto el nuevo foco de preocupación por el coronavirus: los contagiados por el COVID-19 en cuatro regiones del norte de Italia han superado los 200 casos, lo que se suma a la muerte de seis personas en Lombardía, donde se encuentra el epicentro del foco.

Asimismo, el carnaval de Venecia fue suspendido y Milán canceló las clases y emitió una orden del cierre de cines, teatros e instalaciones deportivas, para evitar la movilidad de las 50 mil personas, entre ellos, turistas chilenos.

Christian Riemann (33) viajó junto su pareja hace unas semanas desde Chile a Europa para cumplir un sueño: poder participar del Carnaval de Venecia. Y aunque pudo ver los dos primeros días del evento, también vivió cómo italianos y extranjeros están enfrentando la crisis por la enfermedad, donde la discriminación también se ha hecho sentir.

“En el hotel donde estábamos llegó una comitiva de asiáticos y todos los occidentales ponen caras raras”, relata vía telefónica a EL DÍNAMO respecto a la forma en que se reacciona a ciudadanos de China, Corea del Sur y Japón, donde la enfermedad se ha expandido rápidamente.

“Nos pasó que una de las personas de la comitiva se puso a toser y todos se asustaron. De hecho, una persona después echó desinfectante en aerosol en el lugar“, dice, reconociendo que “de alguna manera, los turistas occidentales los discriminan”.

Considerando la situación de alarma en Venecia, el chileno decidió salir de la ciudad. “Nos fuimos de Venecia a Milán… y aquí está peor”, dice entre risas.

Pese a que en la región de Lombardía existen 11 ciudades en cuarentena, explica que en Milán no hay tanta seguridad. Y si bien las autoridades decidieron suspender el partido de fútbol entre el Inter de Milán -donde juega Alexis Sánchez- ante Sampdoria por la Serie A como medida de seguridad ante la expansión del coronavirus, los turistas siguen recorriendo la ciudad.

Según cuenta Riemann, “en los hoteles no hay medidas de seguridad extremas. Es como si todo estuviera normal para ellos, como si aquí no pasara nada. De hecho, cuando salimos, no nos dieron ninguna indicación de seguridad”. Algo similar pasa en los trenes y el metro, donde “habían varias personas con mascarilla, pero no es obligatorio. Aunque aquí en Milán hay cada vez más gente con ellas”.

De igual forma, asegura que “en la calle está lleno de turistas. Nuestros amigos nos preguntan cómo estamos, nos mandan mensajes con fotos de la ciudad vacía y con personas con mascarillas, pero la verdad es otra”, asegura, relatando que, por ejemplo, en el Domo de Milán las personas se siguen aglomerando para sacar fotografías pese a que las atracciones están cerradas.

El chileno afirma que, de igual forma, la medida de la cuarentena mantiene tranquilo tanto a turistas como locales. “Para la gente de Italia, Milán es una ciudad muy importante. Es la capital económica y no sería bueno que se expandiera”, cuenta respecto a la medida adoptada en Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Sanfiorano y Vo’ Euganeo, cuyos habitantes no podrán abandonar la ciudad.

“Hay más psicosis que realidad. Los casos que hay de fallecidos son personas de más de 65 años con otras enfermedades respiratorias”, explica Riemann.

Asimismo, dice que en Chile la seguridad es mayor que en Europa: “Cuando salimos de Santiago había muchas personas con mascarillas y con más medidas de prevención. En Madrid, por ejemplo, no había tanta gente con mascarillas. Vi más miedo en Chile. En Chile la psicosis es mayor que acá”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió al mundo que se prepare para una “eventual pandemia” de coronavirus. “Tenemos que concentrarnos en frenarla al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia”, sentenció el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra, y manifestó su “profunda preocupación” por el súbito incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

En Chile, en tanto, la Seremi de Salud de Los Ríos confirmó que se estudia un posible caso de la enfermedad en Valdivia. Se trata de una mujer de 45 años que llegó desde Italia.