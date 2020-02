Plácido Domingo admite denuncias por acoso sexual y pide perdón a sus víctimas

El tenor español Plácido Domingo admitió su responsabilidad en las denuncias presentadas por varias mujeres, quienes lo acusaron de cometer acoso sexual y abuso de poder mientras era director de la Ópera Nacional de Washington y en la de Los Ángeles, en Estados Unidos.

En un comunicado, que fue difundido por la agencia AP, el cantante asumió “toda su responsabilidad” en los hechos que fueron denunciados hace algunos meses, asegurando que lamenta el sufrimiento que provocó en las afectadas.

“En los últimos meses me he tomado tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas han hecho contra mí. Respeto que estas mujeres se sintieran por fin lo bastante cómodas para hablar, y quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé. Acepto plena responsabilidad por mis acciones, y he aprendido de esta experiencia”, expresó.

Según la misma agencia, la declaración de Plácido Domingo apareció luego que el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales terminara su investigación sobre el músico, determinando un “patrón claro de abusos sexuales y abuso de poder” de parte del español durante más de dos décadas en la dirección de la Ópera.

La aparición de las denuncias en contra de Domingo llevó a la cancelación de sus presentaciones en el Metropolitan Opera de Nueva York, La Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco. Pese a esto, sus shows en Europa continuaron desarrollándose con normalidad.