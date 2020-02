Paul Vásquez se lanza contra Carabineros y explica por qué no hablará de políticos en su rutina de Viña 2020

Por RT y RL / Viña del Mar 26 de Febrero de 2020

Paul Vásquez tuvo una intensa conferencia de prensa este miércoles previa a su presentación en Viña 2020 de este jueves. El humorista, emocionado al borde de las lágrimas a ratos, tuvo duras palabras para Carabineros por la destrucción del Hotel O’Higgins y además adelantó que no hablará de políticos durante su presentación, entregando una particular razón para aquello.

La emoción del ex integrante de Dinamita Show comenzó cuando fue consultado por su visita de esta mañana al Hotel O’Higgins, recinto que se encuentra fuera de funcionamiento y seriamente dañado en su infraestructura luego de ser vandalizado el domingo pasado, en la previa a la obertura del Festival. “Voy a trabajar en la campaña para que no se cierre”, adelantó el comediante.

Tras dedicarle una arenga a los trabajadores, Paul Vásquez aseguró que el recinto “no debe cerrarse, porque es un ícono. Y no importa quién esté en el Gobierno, si la alcaldesa es de derecha… el O’Higgins es de los viñamarinos. En cada pared de ese hotel hay una historia, lo han pintado… pero recuerden que la pintura no va a borrar nada. Hay historia, mi propia historia está ahí”.

Cuando parecía que su respuesta había terminado, el “Flaco” levantó la voz y apuntó a Carabineros por lo sucedido. “¡¿Dónde estuvo la inteligencia, dónde está la inteligencia. Cierran todo y dejan al Hotel O’Higgins ahí tirado, como un caramelo?! No… Se fueron en volá”.

Mucha sangre

Paul Vásquez continuó en la línea, luego de ser consultado sobre cuánto del estallido social estará presente en su rutina de este jueves. “Antes el 18 de octubre todo iba bien en la rutina, criticaba igual la situación del país. Ahora, después del estallido, de este Chile que despertó, de ver tanta sangre. Mucha sangre, mucho niño mutilado. Yo no puedo subirme al escenario y hacer risa de eso. No puedo hacer risa de eso”, aseguró el humorista al borde de las lágrimas y visiblemente afectado.

Sobre si va a hablar de política en su rutina, el Flaco fue tajante: “Con ellos tampoco… No me voy a cargar la mata con los políticos, porque no merecen mi tiempo. No merecen nombrarlos en una rutina y que la gente sepa de ellos. No han hecho nada, no voy a gastar mi rutina, mi tiempo y no voy a perder tiempo con políticos”.

Además, el comediante aseguro que su rutina estaba “100% aprobada” y que durante las próximas horas tendrá la última reunión con la producción para evaluarla. De todas formas, avisó: “Sin me censuran lo van a saber y lo voy a gritar”.

El profesor Belloni

En relación a la rutina de Ernesto Belloni en la tercera noche de Festival de Viña, Paul Vásquez aseguró que “lo que hizo el profe Belloni anoche lo encontré notable. A los humoristas nos contratan para hacer reír a la Quinta Vergara. Y lo que hacemos es eso, hacer reír al a gente que paga su entrada, que está desde las 5 de la tarde en la fila, más ahora con las complicaciones que hay. Para eso se trabaja, para el publico de la Quinta Vergara. A cualquier humorista le hubiese quedado cómodo el público de ayer”.

Sobre los cuestionamientos al show, el ex Dinamita Show aseguró que “si critican porque el hombre llora… Eso se quedó en el pasado, ya no es ‘el machito no llora’. Los humoristas somos sensibles. Además estar aguantando más de un mes desde el Festival de Iquique, que le tiraron mierda, malas vibras. Entonces claro, sube con toda esa presión de la energías negativa”.

“La transición de Ernesto a Che Copete lo encontré notable y funcionó. Se lleva sus premios bien ganados, se lo dio el público, no los animadores… a quien le duela. Ese es el mérito del profe Belloni. Su catarsis, su redención la encontré muy noble de su parte. Los que trabajan en TV saben que la pantalla te quita realidad, te hace vivir otras cosas que no están pasando y él hablaba de su burbuja y que con lo que pasó en Iquique entendió. Ojalá no lo cambie mucho porque vamos a extrañar su esencia”, finalizó.