Denise Rosenthal: “Es muy distinto ver a niñas de 5 años cantando ‘soy dueña de mi vida’ a que canten ‘no puedo vivir sin ti’”

Por RT y RL / Viña del Mar 27 de Febrero de 2020

A solo un día de su presentación en Viña 2020, Denise Rosenthal se refirió, en conferencia de prensa, al show que realizará la noche de este viernes 28 de febrero, durante la última jornada del certamen.

En la cita con los medios acreditados al evento, fue consultada por su rol de jurado y de compartir dicha responsabilidad con rostros que no están especializados en música. Al respecto, la cantante aseguró que “no me siento tan cómoda opinando sobre la producción o decisiones sobre elección del jurados. Hay que tomar en cuenta que es un festival de música y es importante volver a lo central del Festival de Viña, un evento que buscaba congregar y buscar nuevos referentes”.

Aún así, sostuvo que “hay varios rostros que no son músicos, pero han hecho un trabajo, se han esforzado y han estudiando. Tienen opiniones que quizás técnicamente no son profesionales, pero dentro de todo se están esforzando y están haciendo lo mejor de sí para evaluar a los compañeros. En un futuro se podría configurar un jurado más especializado en música y sumar otros profesionales que puedan complementar el trabajo que los rostros intentan hacer”.

Poleras feministas

En la ocasión, Denise Rosenthal fue consultada por las poleras que ha utilizado en los últimos días en Viña 2020, donde quiso destacar a distintas y destacadas feministas chilenas.

Según reveló, “fue complejo elegir 6 mujeres para las seis noches. Este trabajo lo venimos haciendo desde que partí la banda con solo las chicas. Es importante complementar el trabajo en el escenario y aprovechar las oportunidades de poder habitar estos escenarios populares para visibilizar el trabajo de varias mujeres que han estado invisibilidad en la historia”.

Durante el proceso de selección, confesó que se sorprendió a la hora de buscar “mujeres, feministas o mujeres que han hecho historia en el país. Habían mujeres que conocía sus nombres y no sus caras. Eso le pasa a muchas personas, la historia esta un poco nebulosa en relación a las cosas importantes que han realizado las mujeres y me parecía importante brindarles ese homenaje. Muchas de ellas han sido inspiración para mi”.

“El Festival de Viña es una oportunidad para promocionar aún más eso y me gusta usar esos espacios populares incentivando la educación, averiguar, reflexionar, dialogar. Me emociona que la mujer que uso en la polera sea trending topic y se genera algo mágico como ‘qué va a usar la Denise mañana’. Eso genera algo lindo en la construcción de una sociedad que abraza su historia y abraza a quienes han dejado su huella, sobre todo en un país como el nuestro, donde somos a veces poco apañadores entre nosotros como ciudadanos”, expresó, no sin antes recalcar que así “aprovecho también de usar diseñadores locales para fomentar el diseño nacional que creo es hermoso”.

Letras con profundiad vs. contenido pop

Respecto a la hora de escribir sus letras, Rosenthal manifestó que busca “contribuir, aportar, hacer algo por la ciudadanía. Muchos dirán ‘bueno pero si es música, que se cree, no sé’. Pero de verdad siento que las palabras y el lenguaje son poder y generar realidad. Para mi es muy distinto ver a niñas de 4 o 5 años cantando ’soy dueña de mi vida’ a que canten ‘no puedo vivir sin ti’ o ‘sin ti me falta el aire’. Creo que las construye de una manera diferente”.

“Y hay que hacer sacrificios. poner en la balanza ciertos costos, es una lucha en equilibrio constante”, agregó.

En ese sentido, explicó que “es muy complejo estar siempre con las exigencias que te impone la industria popular. Es una industria que efectivamente es hostil, pocas veces se encuentran personas que quieran llegar a la profundidad. Ha sido una búsqueda, linda, emocionante y me llena de orgullo estar en un escenario tan grande compartiendo un mensaje, tratando de hacer un cambio y una diferencia desde adentro”.

El show de Denise Rosenthal en Viña 2020

Denise Rosenthal se presentará durante la última noche de Viña 2020 y, consultada por cómo será su debut como solista en la Quinta Vergara, aseguró que “está redondito y las canciones comunican algo concreto. Mi intención es que todo esté en una sincronía, que no haya nada forzado”.

En ese sentido, complemento afirmando que “hace tiempo se viene hablando de ciertas cosas que han estado ocurriendo en la sociedad, cosas que todos sabíamos que existían pero hoy en nuestra actualidad lo vemos más concretamente. La inequidad, la falta del oportunidades, los problemas sociales por los cuales hoy se está exigiendo o luchando son cosas que desde hace mucho tiempo se venían cargando”.

“Es inevitable que mi show no tenga un contenido social. Pero al mismo tiempo no quiero aprovecharme de ninguna consigna social o política que representa al pueblo y a las personas. Yo hago música y esa es mi forma de comunicar. Generando contenido, espacios de reflexión y si bien he construido mi propia opinión al respecto, se hace evidente al escuchar mis canciones”, cerró.