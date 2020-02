Maroon 5 lidera los artistas que se presentará en la quinta noche de Viña 2020

Por RT y RL / Viña del Mar 27 de Febrero de 2020

Atrás quedó la polémica tras la abrupta salida de Fusión Humor y el éxito que obtuvieron tanto Pablo Alborán como Luciano Pereyra en Viña 2020, mientras la quinta noche está a solo horas de distancia.

En una nueva jornada del certamen, Maroon 5 será la encargada de abrir los fuegos con un esperado debut, donde los fanáticos esperan escuchar un recorrido por los éxitos más reconocidos de la banda californiana, tales como “She Will Be Loved”, “This Love”, “Misery”, “Moves Like Jagger” entre otros.

Una vez finalizado el número anglo del certamen viñamarino, será el turno del debut en solitario de Paul Vásquez, “El Flaco”, quien anteriormente ya había pisado la Quinta Vergara junto a Mauricio Medina con quien conformaba Dinamita Show. Según explicó el comediante, en su rutina no abordará a la clase política, pero sí la situación del país y que ya estaba “100% aprobada”.

Tras la competencia folclórica e internacional, la quinta noche de Viña 2020 cerrará con romanticismo. Y es que luego de 15 años, el brasileño Alexandre Pires volverá a pisar el escenario más importante del país para volver a deleitar a su fanaticada con éxitos como “Es por amor”, “Ámame”, “Usted se me llevó la vida”, entre otras.