Estadounidenses no compran reconocida marca de cerveza por el coronavirus

La psicosis por el coronavirus está alcanzado niveles insospechados en Estados Unidos, donde casi cuatro de cada 10 habitantes de dicho país no compraría “bajo ninguna circunstancia” la cerveza Corona, al vincularla con el Covid-19.

Esto, según una encuesta realizada por 5W Public Relations a 737 consumidores habituales de cerveza, donde el 38% reconoció que compraría esa marca.

En tanto, el 14% señaló que podría poder pedir una Corona en un establecimiento público, consigna lo informado por CNN.

Frente a esto, la empresa Constellation Brands (STZ), encargada de la elaboración de la cerveza, emitió un comunicado donde recalca que sus consumidores “entienden que no hay un vínculo entre el virus y nuestro negocio”.

Pero otra encuesta, esta vez realizada por YouGov, muestra que la intención de los consumidores de cerveza de tomar Corona se desplomó a su nivel más bajo en los últimos 24 meses.

A esto se suma la caída de las de Constellation Brands un 8% el jueves y más de un 6% este viernes.

38% of Americans wouldn't buy Corona beer "under any circumstances" because of the coronavirus, according to a recent survey.

Just to be abundantly clear: There is no link between the virus and the beer. https://t.co/D8fL89Oe0E

— CNN (@CNN) February 28, 2020