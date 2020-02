Confirman primer caso de coronavirus en México

El Gobierno de México confirmó hoy el primer caso de coronavirus en el país y aseguró que se encuentran a la espera de la confirmación de un segundo caso.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó que “el paciente está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, donde ayer en la noche dio positivo para Covid-19”.

“Estamos también esperando los exámenes de un segundo paciente. Por el momento, ambos individuos están en condiciones de salud estable”, agregó.

Según indicaron autoridades del Gobierno de México, el joven infectado estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero de vacaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer caso de coronavirus afecta a un hombre de 35 años y se estudia otro cuadro que afecta a un sujeto de 41 en Sinaloa, quien igualmente viajó al país europeo.

“Informarle a todos los mexicanos: primero, estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del Covid-19. En la medida en la que se vaya desarrollando, vamos a atender los casos”, dijo.

“Hay que evitar que haya amarillismo, que no existan exageraciones, ni una psicosis colectiva, de miedo o temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad. Quiero decirle a la gente que estemos serenos y tranquilos porque tenemos capacidad para enfrentar esta situación”, señaló el mandatario.

Ante el nuevo escenario, la secretaria de Salud de la Ciudad de México dio algunas recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus:

– Lavado frecuente de manos y uso de gel con alcohol

– Estornudo tapándose la cara con la parte interna del brazo

– No tocar cara, nariz, boca ni ojos con las manos sucias

– Limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y oficina

– Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios