Ozuna: “Se están maltratando niños y mujeres, nosotros los artistas tenemos que llevar ese mensaje”

Por RT y RL / Viña del Mar 28 de Febrero de 2020

A solo horas de su presentación en la última noche de Viña 2020, el puertorriqueño Ozuna se reunió con la prensa en el Hotel Sheraton donde conversó sobre el espectáculo que llevará a cabo en la Quinta Vergara.

“Los fanáticos esperan todas las canciones, tengo 60 a 64 hits, pero por tiempo no podré cantar todos en Viña, pero en el show en Santiago van a estar todas”, señaló el intérprete de hits como “Aventura”.

En ese sentido, también quiso interactuar con su fanaticada a través de sus redes sociales, donde incluso les ofreció un particular y especial premio. Al respecto, Ozuna aseguró que “me gusta mucho interactuar con mis fanáticos, estar conectado y ayer puse en redes que adivinaran la canción con la que voy a abrir Viña y le regalo los tenis con los que ando puestos”.

“Es como un cariño, no es nada muy significatuvo, es solo un detalle de parte de Ozuna con cualquier fanático para que sientan que estoy conectado”, agregó, y aprovechó de aclarar: “¿Si voy a tocar China? Claro que la voy a tocar”.

La responsabilidad de sus letras

En conferencia de prensa de Viña 2020, también se le consultó a Ozuna respecto al contenido de sus letras, a lo que él indicó que “mi meta es demostrarle al mundo que no importa que seamos, venimos desde cero. Vengo desde cero, desde nada”.

“Había pocas expectativas en mí, me decían que no podía, que me parecía a uno o a otro artista. Hoy las redes sociales son buenas, pero mancha las mentes de la juventud, los celulares… Los niños pueden ver las muertes en vivo, antes se quedaba donde pasaba en los barrios y los niños crecían con otra mentalidad”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que “se están maltratando niños y mujeres, nosotros los artistas tenemos que llevar ese mensaje, que sea un poco fuerte, pero mostrar que nuestro corazón esta ahí para que los niños aprendan, para que se reflejen en nosotros”.

“Somos una enseñanza, les exhorto mucha paz cariño y muchos abrazos. Dejen el ego, creo que es toque necesita el mundo”, cerró.