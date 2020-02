“Quería explicarme porque siento que se lo merecen”: Adam Levine se disculpa por su show en Viña 2020

Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, se valió de sus Instagram Stories para disculparse con el público y los televidentes que presenciaron anoche su show en el Festival de Viña del Mar.

Es que la agrupación, una de las más esperadas para esta edición del certamen, terminó decepcionando completamente, sobre todo el cantante, quien lució molesto arriba del escenario.

Según comentó en un total de once videos en la red social, primero agradeció “por tenernos, ese es el primer punto”. Luego, “número dos, quería explicarme porque siento que se lo merecen. Estando en una banda uno toca múltiples shows y soy muy apasionado en los conciertos y en dar lo mejor y que la banda sea la mejor, y ser los mejores por ustedes”.

“Me tomo muy serio el presentarme y a veces muy demasiado serio. Para serles franco, hubieron un par de cosas que me dijeron detrás del escenario y dejé que me afectaran e impactaron en cómo me comporté en el escenario, lo que no es profesional y me disculpo por eso”, agregó Adam Levine sobre lo ocurrido en Viña.

En esa misma línea, insistió en que “siempre estoy preocupado de ser el mejor y representar a la banda de la mejor manera (…) Quería sonar bien, número uno, y quería verme y sentirme bien, número dos (…) Los decepcioné y me disculpo, es un show de muchos”.

“Venir a Sudamérica y presentarnos es una de nuestras cosas favoritas, siempre comentamos el buen momento que pasamos en el tour aquí. Nosotros adoramos a nuestros fans chilenos. Y, absolutamente, amamos venir aquí”, agregó.

Así, Levine confesó que anoche “no fue lo mejor y por eso lo único que puedo decir es que lo siento mucho. Eso es”.

Esta noche, Adam Levine y compañía se presentarán en Santiago, en el Estadio Bicentenario de La Florida, y estamos muy emocionados, probablemente sea el mejor show del tour. Los amamos”.

“Quería ser muy honesto con ustedes, los amo”, cerró el cantante.