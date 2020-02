El criticado show de Maroon 5 y el triunfo del Flaco: la deslucida quinta noche de Viña 2020

Por RT y RL / Viña del Mar 28 de Febrero de 2020

Era una de las jornadas más esperadas. La quinta noche de Viña 2020 tendría el esperado número anglo a cargo de los californianos Maroon 5, quienes lograron llenar a tope la Quinta Vergara.

Fue un inicio difícil. Aunque la transmisión televisiva del certamen comenzó en su horario habitual, la agrupación salió a escena con 25 minutos de retraso. Esto provocó que el Monstruo despertara y comenzara a pifiar, mientras en las pantallas del recinto viñamarino intentaban extender la espera con un forzado backstage.

De hecho, de forma inédita, llevaron Paul Vásquez para se entrevistado por Gino Costa y Ángeles Araya. Ambos intentaron entrevistarlo, pero el mismo ex Dinamita Show dio cuenta de la molestia del público que ya quería corear canciones como “Sugar” y “She Will Be Loved”.

Una vez que aparecieron en escena María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, la situación se calmó y los gritos comenzaron a inundar la Quinta Vergara. Mientras los presentaban, Adam Levine y compañía se ubicaban en sus posiciones.

¿Qué pasó, Adam Levine?

Luego de una intro con guitarra, Maroon 5 inició su repertorio en la quinta noche de Viña 2020 con “It Was Always You”, para dar paso a su primer gran éxito, “This Love”. Pero a medida que se avanzaba el show, llamó la atención la actitud del vocalista, Adam Levine, quien parecía completamente desganado arriba del escenario.

Poca interacción con el público y una constante queja con el equipo técnico, daban cuenta de que no todo estaba bien. En tanto, el público no dejaba de corear canción tras canción.

Quince canciones bastaron para que los oriundos de California se despidieran sin intervención de los animadores y sin recibir Gaviota alguna, tal y como lo habían solicitado previamente.

Mucho se especuló respecto a por qué el retraso del primer número y de la actitud de Levine. En redes sociales, las críticas no cesaron y la decepción era mayúscula.

Denise Rosenthal, por su parte, dio cuenta de la actitud del también coach de The Voice USA. Según reveló en Twitter, la banda “llegó aquí como 25 minutos tarde, y (Adam Levine) pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared”.

Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared, 🙄🤷🏽‍♀️ — Denise Rosenthal (@NissRosenthal) February 28, 2020

Posteriormente, y ante el revuelo que causaron sus declaraciones, aseguró que “me van a retar y ahora va a ser más noticia eso que mi show de mañana. Pucha [email protected] se me salió. Déjenla entre [email protected] no más”.

Me van a retar y ahora va a ser más noticia eso que mi show de mañana 😭😱 Pucha [email protected] se me salió 🙊 Déjenla entre [email protected] no más 🤫🤭😶 https://t.co/4C0qrweVKM — Denise Rosenthal (@NissRosenthal) February 28, 2020

Paul Vásquez usó toda su cuenta de ahorro

Los silencios que se sintieron durante gran parte de la rutina de Paul Vásquez fueron la evidencia de que el público de la Quinta Vergara respetó la historia del “Flaco”, incluso premiándolo con dos gaviotas, pero nunca logró enganchar con la propuesta solitaria del ex Dinamita Show.

Fue un inicio lento, sin ritmo y complicado para el comediante, que a ratos parecía haber quedado estancado en un estilo de humor de la década pasada. Pero sus presentaciones anteriores, el cariño que la gente le tiene y su trayectoria ayudaron a que el “Monstruo” permaneciera tranquilo.

Fue la apuesta de “humor blanco” que Paul Vásquez había adelantado en la conferencia de prensa previa a su show. Como se esperaba, el humorista tuvo fuertes mensajes relacionados al estallido social, e incluso se jugó con una historia contra Sebastián Piñera en el “bis”.

De hecho, su intervención más aplaudida (en la Quinta y en redes sociales), tuvo relación con la violencia: “Violento es que aún se siga muriendo gente en los hospitales, violento son los miserables sueldos mínimos, violento es la pensiones de mi abuelo, eso es violencia. Violento es que bajaran el presupuesto de bomberos de Chile pa comprar guanacos”. También fue aplaudido por decir “mientras no haya justicia social, no habrá paz”.

Consultado sobre los momentos “lentos” de su presentación, el comediante aseguró que “eso lo tiene que decir el público. Mientras hablaba anduve en un ritmo rápido, no dejé tiempo para el bache, si hubo una parte débil lo tiene que decir el público. No puedo comentar mi rutina, estoy tan aplicado, lo que hice al bajarme fue preguntarle a mi familia si la gente se había reído”.

El ex Dinamita Show usó toda su cuenta de ahorros en lo que de seguro fue su presentación más deslucida en la Quinta Vergara, sumando así otro punto negativo a la noche más baja de Viña 2020.

Clasificados a la final

Las competencias de Viña 2020 también vivieron un momento crucial durante la quinta noche. En esta jornada se dieron a conocer los tres clasificados, tanto en la internacional como la folclórica.

En la primera, los países que deberán defenderse este viernes para quedarse con la gaviota serán Argentina con “Bailo con Sombra” que obtuvo un promedio de 5,3; Ecuador con “Perdón” que alcanzó un 5,7 y Chile que promedió un 6,2 con “Chillán”.

En la folclórica, en tanto, clasificaron Colombia con “Amantes” al alcanzar una media de 5,5; Chile con “Somos Paraíso” que llegó al 6,2 y Argentina con “Avanzar”.

Así esperó la Quinta a Alexandre Pires

Tras las competencias folclórica e internacional, y pasadas las dos de la mañana, subió al escenario de la Quinta Vergara el brasileño Alexandre Pires.

El intérprete de canciones como “Ámame” y “Es Por Amor” regresó al certamen viñamarino después de 15 años, luego de que en 2005 triunfara sobre el escenario más importante del país.

Sin embargo, y como se ha repetido durante varias noches del certamen, el recinto no estuvo igual de lleno como cuando comenzó la jornada. Miles de personas abandonaron el lugar mientras se desarrollaron las competencias dejándolo semi vacío.

De hecho, llegó a tal punto que la organización decidió abrir el sector de palco para que quienes aún estaban en la galería tuvieran una mejor ubicación para ver el show del brasileño.