El mensaje de Ozuna en Viña 2020: “Yo estoy con el pueblo”

Ozuna realizó una de las mejores presentaciones en el Festival de Viña 2020 y de paso aprovechó su presencia en la Quinta Vergara para mandar un mensaje social al público.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no conozco nada de política, yo no sé nada, nunca me he interesado en saber de política”, aseguró en un comienzo.

El cantante recalcó que “lo único que yo sé es que yo estoy con el pueblo, el que me ha dado el amor, el que me ha dado el cariño”.

“A todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo. Necesitamos escuchar la juventud y necesitamos complacer esos deseos, esos sueños de estos jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano”, declaró.

Ozuna finalizó su discurso dejando en claro: “Chile los amo mucho y los llevo en mi corazón y hoy estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo”.

El cantante es el tercer puertorriqueño que se presenta en esta 61 edición del festival, marcando un 31,6 puntos de rating con un peak de 37 a las 22:59.