Coronavirus: LATAM suspende temporalmente vuelos entre Sao Paulo y Milán

LATAM Airlines Brasil informó que suspenderá temporalmente sus operaciones entre Sao Paulo y Milán, entre el 2 de marzo y el 16 de abril, consecuencia de la propagación del coronavirus (COVID-19) y la baja demanda causada en Italia.

Actualmente la aerolínea opera siete frecuencias semanales para dicho destino. La suspensión del vuelo desde Sao Paulo (aeropuerto Guarulhos) a Milán (aeropuerto de Malpensa) se hará hoy lunes 2 de marzo, mientras que el regreso Milán – Sao Paulo se suspende a partir de mañana, 3 de marzo.

“Estamos observando el escenario de esta contingencia de salud pública mundial y la decisión de la compañía se basa, en primer lugar, en la propagación que ha tenido el virus en Italia y así como en la caída actual en la demanda de la ruta. La compañía es consciente del problema y espera que se normalice lo antes posible por el bienestar y la salud de todos sus pasajeros y tripulación”, explica Jerome Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil.

El ejecutivo enfatiza que “LATAM se compromete con los clientes afectados por esta restricción, ayudándoles con la reprogramación y las opciones de reembolso completo”.

Los clientes con boletos emitidos en el destino podrán elegir una de las siguientes alternativas sin cargo, dentro de la validez del boleto: reprogramación de fecha de vuelo (no afecto a multa ni diferencia tarifaria), reembolso completo (no afecto a multa) y reprogramación de origen/destino (no afecto a multa y sujeto a diferencia tarifaria)

Con respecto a los pasajeros que se encuentran en Milán con un boleto de regreso programado con destino a Brasil, la aerolínea se compromete a garantizar su retorno al país a través LATAM o vuelos en aerolíneas asociadas que operan esta ruta.