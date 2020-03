“Ellos me dicen que me saque la ropa…”: el infierno que vivió Geri Hoops en aeropuerto de Puerto Rico

Geri Hoops, reconocida bailarina chilena, dio a conocer los detalles de lo ocurrido en el aeropuerto de Puerto Rico, donde fue abusada sexualmente por funcionarios policiales. Sin embargo, y con el paso de los días, terminó confesando que había sido violada en el país centroamericano.

“Lamentablemente uno de mis viajes que podría haber sido el mejor se convirtió en una pesadilla”, comenzó contando, asegurando que todo se inició por su “culpa”, ya que no contaba con visa de trabajo y había realizado algunos canjes.

Su relato detalla que “al regresar fui detenida por migraciones ya que la visa que utilizaba la ESTA”, no servía para realizar ningún tipo de trabajo en Puerto Rico, por lo que no podía asistir a entrevistas, tanto de Radio como de TV. “Por eso hago un mea culpa porque no averigüé más y solo acepte las invitaciones y fui”, aseguró.

En el momento en que fue detenida se encontraba con una amiga, a quien en primera instancia dejaron ir. “Me tiré al suelo pidiéndole que no se fuera porque presentía que me iba a pasar algo”, contó.

“Me empezaron a empujar para que yo pudiera bailar… Fue horrible. Habían viejos asquerosos. Uno me agarró del brazo y me puso al medio. Me pegaban palmadas en los glúteos, me tiraron billetes”, relataba, cuando comenzó a llorar. “Hubo un minuto que me oriné porque tenía mucho miedo. No paraba de llorar”, aseguró.

Fue ahí cuando“me llevaron a una pieza porque ya estaba histérica. Llegaron después dos tipos y me dijeron que me tenían que revisar nuevamente, ‘antidroga’. Yo les pregunté ‘¿por qué?’ si ya me habían revisado al principio. Así que ellos me dicen que me saque la ropa y me ponga en la pared como cuando te van a revisar… No me estaban revisando y después ya me violaron”.

Ante lo ocurrido, Geri Hoops anunció que se alejará por unos meses de las redes sociales y del twerk -baile en el que se especializa-, “hasta mejorarme”. “Necesito ese tiempo para poder mejorarme, ya que estoy con hartos medicamentos que me permitieron contar hoy mi versión de todas las cosas que se han dicho”, aseguró.

“También quiero invitar a todas esas chicas que han sido abusadas que no lo oculten, porque yo cometí el error de que cuando llegué, no quise contarlo porque no quería que mi pololo supiera. No quería que nadie supiera… No lo conté porque tenía vergüenza, pero después entendí que por qué tenía que tener vergüenza yo, si no hice nada. Ellos son los que me lo hicieron a mí y ellos deberían tener vergüenza”, cerró.