FOTOS | Las ilustraciones que Pedro Ruminot no alcanzó a mostrar en su rutina en Viña 2020

Este es parte del hermoso trabajo de @grafikadiablorojo para el show de Viña. Lamentablemente no pudieron salir todas porque antes de salir al escenario hubo corte de luz, audio y quedó la zorra. Y murió el computador de @yiyoled Yo no me enteré ahí pero ahora lo supe. Algunas pudieron salir casi al final. Estas son mis favoritas. En el Instagram del capo Pablo De la Fuente @grafikadiablorojo pueden verlas todas. Un honor que hayas trabajado con nosotros!