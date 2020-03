Paul Vásquez se lanza contra quienes criticaron su rutina en Viña 2020: “No trabajo para los críticos”

Luego de su presentación durante la quinta noche de Viña 2020, Paul Vásquez hizo una evaluación de lo que fue su debut en solitario en la Quinta Vergara.

Fue en el programa Sigamos de Largo de Canal 13 donde el comediante aseguró que haber llegado al certamen viñamarino fue el “broche de oro” de un trabajo de cinco años.

“Aunque les duela a todos, van a criticar, pero el fruto de todo el sacrificio fue haber llegado a Viña 2020. Este es un trabajo de cinco años y yo lo demostré con trabajo sin meterme ni en polémica ni nada”, afirmó.

A pesar de las críticas que recibió tras un show en el que terminó llevándose las dos gaviotas, Paul Vásquez se quiso dirigir a quienes criticaron su rutina, pese al éxito que obtuvo en el escenario más importante del país.

“A mi me contrataron para hacer reír a la Quinta Vergara, hice mi pega y me bajé. Yo no trabajo para los críticos, los demás que hablen lo que quieran”, cerró.

Respecto a su futuro, El Flaco aseguró que continuará con su carrera en solitario y, además, retomará las labores en el Cuerpo de Bomberos para prestar toda la ayuda que sea necesaria en Plaza Italia, durante las masivas manifestaciones.