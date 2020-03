Gemelas vio partir a uno de sus personajes más queridos: así reaccionaron en redes

Un emotivo episodio fue el que se vivió este martes en Gemelas, la teleserie nocturna de Chilevisión, luego de la muerte de uno de los personajes más queridos de la ficción: Pepucho, interpretado por el actor José Secall.

Todo ocurrió luego de que el hombre defendiera a Dominga (Paloma Moreno) de dos sujetos que intentaron robarle su cartera en la entrada de su casa. Ante la intervención del taxista, uno de ellos terminó sacando una pistola y le disparó, dejándolo en riesgo vital.

Ante esto, los integrantes de la pensión, tras enterarse de lo ocurrido, acudieron en masa hasta el hospital para acompañarlo. De hecho, Luchita (Paloma Moreno) suspendió su gira en Argentina y partió de regreso a Chile para acompañar a su tío en tal delicado momento, momento en el que estuvo acompañada de Paquita (Loreto Valenzuela).

En su lecho de muerte, Pepucho logró ver a su fallecida hermana, quien le recordó la promesa que le hizo años atrás: ver a las gemelas viviendo juntas como las hermanas que son. Al no poder cumplirlo, le insistió una y otra vez que la perdonara, solicitud que le hizo hasta que terminó perdiendo la vida.

En redes sociales no quedaron ajenos a lo ocurrido en Gemelas con la muerte de uno de los personajes más queridos de la producción que ya entró en su recta final.

Que Paquita le diga a Luchita que no está sola 😭 #LaPromesaDePepucho

Se veía venir pero no me esperé nunca que iba a ser así, me lo imaginaba de otra forma. #LaPromesaDePepucho

— José Naranjo (@JoseNVicedo) March 4, 2020