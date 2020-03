¿Paranoia? Diario australiano imprime papel higiénico en sus páginas ante la escasez del producto

Ante la escasez de papel higiénico por las compras masivas provocadas por el brote de coronavirus, el diario australiano NT News publicó un suplemento especial de ocho páginas que puede ser recortado en forma del producto.

“Hemos impreso un desplegable especial de ocho páginas en el interior, con líneas de corte para que lo usen en caso de emergencia”, decía la primera página del diario australiano, conocido por sus titulares donde mezcla la ironía con humor.

Su editor, Matt Williams, contó que el diario se estaba vendiendo bien y que “ciertamente no es una edición de mierda”.

“Somos un periódico conocido en todo el mundo por entender las necesidades de nuestros lectores”, dijo Williams a The Guardian Australia.

“Los locales están en gran necesidad de papel higiénico en este momento, así que tuvimos que entregar lo que necesitaban”, agregó.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu

— The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020