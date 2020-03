Fiscalía de Ecuador pide pena máxima para ex presidente Rafael Correa por corrupción

La fiscalía de Ecuador pidió hasta ocho años de cárcel y una reparación al Estado por 1.130 millones de dólares para el ex presidente Rafael Correa, quien está acusado de corrupción.

Se trata de la “pena máxima” solicitada en esta caso que afecta también a otros 20 funcionarios de su gobierno.

Asimismo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó en ausencia al ex mandatario por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado y solicitó considerar agravantes para Correa por considerarlo ‘autor mediato’ del delito.

#CasoSobornos 2012-2016: #FiscalíaEc pide pena máxima para procesados y USD 1.130’420.108 como reparación integral para el Estado. La fiscal @DianaSalazarM2 presentó su alegato de cierre. Detalles ⬇https://t.co/HAfDXTNdfg pic.twitter.com/S7sxjw9OpE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 5, 2020

Según la Fiscalía, “se creó una estructura para recibir sobornos a cambio de estos contratos y en la cúspide de la estructura se ha determinado que se encontraba el ex presidente Rafael Correa Delgado”.

El ex mandatario vive en Bélgica desde que dejó el poder el 2017 y fue vinculado al caso por un depósito de 6.000 dólares que una persona que trabajaba con su ex asesora hizo en su cuenta personal, pero el ex mandatario alega que se trataba de dinero de un préstamo.

Por su parte, Rafael Correa calificó de “canallada” el trabajo de la fiscal en este caso y aseguró: “Es increíble a lo que se atreve esta mujer, sin prueba alguna. Felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud”.