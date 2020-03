Multitudinarias marchas en el mundo por el 8M 

Millones de mujeres salieron a las calles en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M), manifestándose contra de la desigualdad, la inequidad de género y la violencia.

Pese a los temores que existe por la propagación del coronavirus, las mujeres marcharon este 8M en países tan lejanos como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Francia y latinoeamérica.

En México, bajo la consigna “Ni una más”, el 8M se conmemoró con una marcha masiva e histórica.

Según el Gobierno de México, alrededor de 80.000 mujeres llegaron al Zócalo capitalino y exigieron justicia por los casos de feminicidios y protestaron por sus derechos.

En Francia y a pesar de las tensiones con el gobierno de Emmanuel Macron, que acaba de imponer por decreto la reforma jubilatoria, la marcha del 8M se llevó a cabo en París y reunió miles de personas.

La columna de Du Pain et des Roses participó de la movilización encabezada por trabajadoras contra la reforma previsional, destacando las luchas de las mujeres en todo el mundo y de las huelguistas que se opusieron al gobierno de Macron durante más de dos meses.

“Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère !” Le cortège de la #marcheféministe de nuit qui défile sans discontinuer rue de Belleville #8MARS2020 pic.twitter.com/T5jLBwA5SH

— Anna*g (@Anna_DD) March 7, 2020