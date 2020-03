Entre el domingo y la mañana de este lunes, Nicole “Luli” Moreno lanzó diversos mensajes en contra de Adriana Barrientos a quien calificó de “asesina” en varias publicaciones en Instagram.

Todo habría comenzado con una transmisión en vivo que realizó la modelo fitness durante este domingo, en el que hizo un repaso de todos los abusos que sufrió en televisión a lo largo de su carrera, partiendo en el programa Mekano.

En dicho episodio, acusó a su ex mánager, Julio Canales, de dejarla encerrada durante cinco horas en un departamento. Lo peor, aseguró, es que nadie le creyó tras lo ocurrido.

Junto con eso, se quejó en contra de las mujeres por darse cuenta tarde que la “televisión miente” y manifestó que está “al borde de la muerte”.

También tuvo palabras en contra de Adriana Barrientos, quien aseguró que le hizo mucho daño. Sin embargo, lo peor vino este lunes cuando en varias publicaciones la trató de “asesina”, etiquetando incluso a la cuenta oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al ser consultada por sus cercanos por las declaraciones de “Luli”, Adriana Barrientos aseguró en Instagram Stories que “no tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera. No tengo idea qué he hecho yo para ganarme el título de asesina. No tengo idea. Pregúntenle a quien posteó. Gracias a la preocupación a mis amigos, los amo, los quiero a todos”.

“La verdad que hace hora y media que mi teléfono explotó de una manera salvaje. No tengo explicación que darle a ustedes porque no tengo idea por qué se posteó eso tan feo que me hace tanto daño”, agregó.