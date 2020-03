Confirman que subsecretaria de Salud del Reino Unido está infectada por coronavirus

La subsecretaria de Salud del Reino Unido y diputada conservadora, Nadine Dorries, confirmó públicamente que le diagnosticaron coronavirus.

“Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (…) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar”, manifestó la funcionaria británica.

La secretaria de Estado, de 62 años, comenzó a sentirse mal el viernes pasado, con síntomas similares a los del covid-19: tos seca, fiebre alta y dolor en el pecho, por lo que ayer recibió la confirmación oficial de la enfermedad.

Dorries, quien también es enfermera, indicó en su cuenta de Twitter: “Es bastante inmundo todo esto, pero espero superarlo. Estoy más preocupada por mi madre de 84 años que vive conmigo y comenzó con la tos hoy. Mantente a salvo y sigue lavándote las manos a todos”.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.

— Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 10, 2020