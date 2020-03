Había mantenido un bajo perfil e incluso se había ido a vivir a Iquique junto a su hijo, pero en los últimos días Nicole “Luli” Moreno solo ha preocupado a los más de 1,2 millones de seguidores que tiene en Instagram. A través de dicha plataforma la modelo fitness ha entregado diversas declaraciones que apuntan a su seguridad y a la posibilidad de que atenten contra su vida.

El fin de semana realizó una transmisión en vivo donde aseguró que su vida “corría peligro” puesto que alguien la “quiere matar”.

“Gracias a Dios hoy estoy viva… Yo no puedo hablar más, porque o sino capaz que hasta acá me vengan a matar. Le doy las gracias a toda esa gente que me sacó, a toda esa gente que se me puso en el camino, porque yo no debería estar viva en este momento”, afirmó, visiblemente afectada.

Agregó que “ya me aburrí, ya me aburrí de todo. Háganme mierda, hagan las weás que quieran, pero ya conmigo no. Si me salvé en Brasil de que me mataran y nadie me creyó. Inventaron que yo estaba loca, me encerraron en la clínica, me borraron la memoria por un reality y weás que hicieron conmigo. Estaban coludidos quizás cuantos países para hacerme tanto daño”.

“No voy a contar nada, porque ni siquiera en mi país puedo estar tranquila, ni siquiera en mi país puedo estar segura… Pero ojo, si me pasa algo, ya lo dije todo: reality, (Adriana) Barrientos, todo preparado. Cuando me dio una crisis de pánico no fue una crisis de pánico. Era porque realmente iba a pasar lo que dije en su momento, no me voy a meter ahí… Ya lo dije todo. Reality, Barrientos”, insistió.

Adriana Barrientos “asesina”

Los dardos más duros vinieron la mañana de este lunes cuando en varias publicaciones trató de “asesina” a Adriana Barrientos, etiquetando incluso a la cuenta de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que provocó la rápida reacción de la denominada “Leona”.

En Instagram, aseguró que “no tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera. No tengo idea qué he hecho yo para ganarme el título de asesina. No tengo idea. Pregúntenle a quien posteó. Gracias a la preocupación a mis amigos, los amo, los quiero a todos”.

“La verdad que hace hora y media que mi teléfono explotó de una manera salvaje. No tengo explicación que darle a ustedes porque no tengo idea por qué se posteó eso tan feo que me hace tanto daño”, agregó Barrientos.

Pero las acusaciones de Nicole “Luli” Moreno continuaron este martes, escalando a un nuevo nivel. Esto, luego de que durante la noche viajara de Iquique a Santiago y fuera sorprendida en el aeropuerto, presuntamente, solicitando guardia policial por temor a que atentaran contra su vida.

Las transmisiones en vivo

Una vez en su departamento y pasado el mediodía, Moreno volvió a ocupar su cuenta de Instagram para realizar diversas transmisiones en vivo.

En un principio se vio tranquila frente a la cámara, donde aprovechó la oportunidad de asegurar que nunca ha tenido un pololo abogado, que su caso del secuestro orquestado por Julio Canale -productor de televisión- se encuentra en la Policía de Investigaciones (PDI) desde el año 2007.

“Julio Canale. Academia Mekano. Sueños. Televisión. Antes de eso, mi entorno eran todos ligados a la salud, médicos. Ligados a los negocios, empresas, porque era captadora de créditos y vendía seguros en Almacenes París. Estudiaba, trabajaba y siempre cuidando a mi hijo. Toda mi vida he sido una mujer con valores y eso no quiere decir, ni me hace peor persona, que sea de una familia de esfuerzo”, fueron parte de sus declaraciones.

Pero no terminó ahí: “Barrientos. Reality. Mega. Oriana. Daños. Prejuicios y perjuicios. Embarazo. Antes de eso, era una mujer normal, de una familia de bien. Mi familia de esfuerzo, trabajadora, sin antecedentes penales, como muchos podrían tenerlos. Carabineros nunca me escuchó, desde que empecé a ser conocida”.

Ahí insistió en lo ocurrido con Julio Canale e hizo un llamado a que investiguen, entregando datos de cuando vivió en La Florida. Dicho video lo finalizó señalando: “Qué miedo, no, estoy a punto de la muerte”.

La situación se agravó más tarde. Primero lanzó una serie de stories, los que posteriormente fueron borrados, donde aseguraba -nuevamente- que su vida corría peligro.

Sin embargo, en una nueva transmisión en vivo, Nicole Moreno apareció llorando desconsoladamente mientras discutía con dos personas en su departamento, quienes le insistían en que terminara de grabar su testimonio.

“Estoy grabando porque la PDI no me cree”, aseguraba la mujer y pedía “guardias para estar viva”, para luego volver a mencionar a Adriana Barrientos, indicando que “ella era muy mala. Está metida en cosas ilícitas” y que estaría intentando atentar contra su vida.

Ahí reveló que la “Leona” intentó meterse en la relación de Coté López y el Mago Jiménez, pero ambos fueron más fuertes para mantener la relación.

Luego, contó que en Tailandia estuvo hospitalizada un día porque intentaron intoxicarla, pero que a pesar de todo que “mi país no me protege”. Posterior a eso, la grabación llegó a su fin.

Minutos más tarde subió nuevos videos a su Instagram Stories, donde se asustó por la presencia en el departamento “donde vivía Juan Pablo Queraltó”, rompiendo en llanto de manera angustiante.

Por último, Nicole “Luli” Moreno publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Marilyn Monroe que publicó en 2015 junto al siguiente texto: “Me salvé de la Muerte. 2015-2020????????????????? Que esperan! Por qué quieren desviar mi muerte ( Asesinato ). ????? Quien soy yo?. Una ciudadana más que sólo quiere vivir y ser feliz. Junto a mi hijo y a mi gente… (sic)”.