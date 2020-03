VIDEO | Cristián Sánchez e hijos de Diana Bolocco están en cuarentena tras viaje a Europa

Luego de pasar 14 días de viaje por Europa, Cristián Sánchez junto a dos de sus hijos con Diana Bolocco, Diego y Facundo, se encuentran en cuarentena debido a las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud por la llegada del coronavirus a nuestro país.

Y es que el ex animador de TVN recorrió junto a los menores países como Francia, Inglaterra y España, este último uno de los lugares con brote comunitario o alta circulación de la enfermedad.

En el Mucho Gusto, Diana Bolocco, tuvo que salir a explicar lo ocurrido con su esposo y sus hijos. “Mi familia está en cuarentena”, comenzó diciendo, asegurando que informó de esta situación al productor ejecutivo del matinal, Pablo Alvarado.

“Lo informé y como ellos no tienen síntomas, puedo venir (al programa). Si Cristián tiene el virus, es muy probable que yo lo tenga, porque uno comparte la cama, ¿lo voy a sacar de la cama?”, comentó la animadora, asegurando que “está dentro de la casa, sin salir”.

Además, explicó que a su llegada al país, tanto Cristián Sánchez como sus hijos superaron sin problemas los análisis en el aeropuerto y al no presentar síntomas de coronavirus, por lo que fueron dejados en cuarentena en su domicilio. “Yo los quería llevar a que se hicieran el examen, pero no sirve de nada si no tienen síntomas”, contó Bolocco, agregando que “yo los vi súper bien”.