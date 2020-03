Los eventos que se han cancelado en el mundo por el coronavirus

La expansión del coronavirus está provocando estragos en el mundo y, a raíz de ello, es que poco a poco se han ido cancelando diversos eventos relacionados al mundo del entretenimiento.

Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido con el concurrido festival Coachella, el que se llevaría a cabo durante el próximo mes de abril en Indio, California. Aunque no fue cancelado, sí fue pospuesto para los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de octubre. Misma situación ocurrió con Stagecoach que ahora se realizará del 23 al 25 de octubre.

En Miami, en tanto, el Ultra Music Festival, donde se presentarían Afrojack, Major Lazer, Zedd, David Guetta, Flume, DJ Snake y Armin Van Buuren, finalmente no se desarrollará.

Este miércoles, por otra parte, los organizadores de la feria de videojuegos E3 confirmó que la edición programada entre el 9 al 11 del junio en Los Ángeles también fue cancelada.

“Al tenor de la creciente y gran preocupación sobre el virus COVID-19, tenemos la sensación de que esta es la mejor forma de actuar en una situación global sin precedentes”, informó ESA (Entertainment Software Association) en un comunicado.

“Lamentamos no ser capaces de llevar a cabo el evento para nuestros fans y seguidores, pero sabemos que es la decisión correcta, en base a la información que tenemos actualmente”, agregaron.

Los organizadores aseguraron que se le devolverá el dinero tanto a los exponentes como a los asistentes, además de dar la posibilidad de “coordinar una experiencia digital”.

A ellos se suma la cancelación del famoso festival de tecnología, música y cine South by Southwest (SXSW). La situación fue confirmada luego de que funcionarios de salud de Austin dijeran que el evento no podría realizarse.

A todo esto se sumó la decisión de la banda Pearl Jam de posponer las fechas que tenían agendadas en Norteamérica como parte de su gira mundial Gigaton. Así, los shows del 18 de marzo al 19 de abril en Canadá y Estados Unidos se reprogramarán.

Madonna también tomó medidas a raíz de la expansión del coronavirus y canceló las dos últimas paradas de su última gira en Francia, luego de que se prohibieran los eventos de más de mil personas para limitar la propagación de la enfermedad.

La banda Kiss no se quiso quedar atrás y canceló todos los meet and greet de su gira End of the Road Tour, el que los traerá a Chile el próximo 5 de mayo.

“Nuestros meet and greet siempre nos han ofrecido, a nosotros y a ustedes nuestros fans, la oportunidad única de literalmente pararnos juntos, hombro con hombro. Después de varias discusiones con expertos en la materia se nos aconsejó cancelar temporalmente estos eventos dada la realidad de que hacemos esto diariamente para cientos o incluso más fans”, comunicó Doc McGhee, manager de la agrupación.

Para el caso de Chile, hasta el momento, la producción a cargo aseguró que no los han notificado de ninguna cancelación, por lo que los meet and greet aún están en pie.

En cuanto al cine, el estreno de la nueva película de James Bond, No Time To Die, pospuso su estreno programado para el 10 de abril y ahora será el 25 de noviembre en Estados Unidos y en el Reino Unido el 12 de noviembre.

¿Qué pasa con los eventos en Chile por el coronavirus?

Con la décima edición de Lollapalooza a solo un par de semanas de distancia, muchos se preguntarán qué ocurrirá con el festival y futuros eventos a raíz del coronavirus en nuestro país.

El Ministerio de Salud, de momento, ha dejado a decisión de las propias productoras lo que podría ocurrir con conciertos y eventos que se desarrollarán en el país.

La productora Lotus, incluso, aseguró que el Lollapalooza se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo en el Parque O’Higgins.

Hasta el momento, el único concierto cancelado en Chile a raíz del coronavirus es el de Sammy Hagar, ex vocalista de Van Halen, el que se realizaría el sábado 14 de marzo en el Movistar Arena.