Confirman segundo muerto en Argentina por el coronavirus

Un hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada en Chaco, al norte de Argentina, es el segundo paciente muerto por coronavirus en el país trasandino.

La víctima, de nombre César Cotichelli, que trabajaba como profesor universitario, había viajado por Egipto, Turquía y Alemania, y falleció hoy alrededor de las 13:30 horas local, indicó Clarín.

Asimismo, el Ministerio de Salud del Chaco indicó que el paciente desarrolló una insuficiencia respiratoria que con el correr de los días empeoró.

“Llegó a la clínica el 24 de febrero y comenzó con los síntomas el 5 de marzo. Lamentablemente, tuvo patologías pulmonares anteriormente como una neumonía bastante complicada”, detalló la directora de Epidemiología del Chaco, María Elisa Flores Barrios.

“Estamos destruidos. Estamos aislados, en cuarentena, y no pudimos estar con él. Murió hace unos minutos. Es terrible que ya me avisaron que no va a haber velorio. Que lo van a cremar, por protocolo”, dijo al medio antes mencionado, Graciela Cedro, viuda del docente, con quien tuvo dos hijos.

Cotichelli trabajaba como ingeniero y profesor de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Resistencia en Chaco.

La primera víctima fatal de Argentina se registró en Buenos Aires, el pasado 7 de marzo.

Se trataba de un hombre, de 64 años, que había viajado a Francia y estaba internado en el Hospital Argerich.

Según detallaron fuentes del centro asistencial, el virus fue detectado una vez que el paciente había fallecido. Llevaba internado más de dos días y tenía otras complicaciones de salud: padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

El Ministerio de Salud confirmó diez nuevos casos positivos de coronavirus, sumando en total, 31 infectados en todo el país, incluyendo a los fallecidos y al primer contagiado que ayer ya fue dado de alta.