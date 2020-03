Las sorprendentes historias del Chino Ríos

Marcelo “Chino” Ríos fue uno de los invitados al programa de Chilevisión, Podemos Hablar, donde contó interesantes historias que dieron que hablar.

En conversación con Julián Elfenbein, y en compañía de Francini Amaral, Solange Lackington, Juan Carlos Valdivia y Flavia Medina, el ex número uno del mundo habló sin filtro. Una de las tantas historias, por ejemplo, fue cuando el “Chino” contó cómo quedó al descubierto una de sus tantas infidelidades.

Contó que Giuliana Sotela lo pilló siéndole infiel. “Me fui a vivir solo yo. Estaba en la época esa en que los condones si los tirabai al water y no se van. Pero yo no sabía, era chiquitito. Tiré la hueá y llegó la… Y ahí estaba. ‘¿Qué es esa hueá?’, me dijo. ‘¿Qué hueá? Ah, no es mío’… ¿Cómo iba a saber que era mío?“, confesó sin filtro.

“Llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto… como ya lo sabía, lo tiré por la ventana, pero al otro día el conserje me dijo ‘don Marcelo, pare de tirar los condones por la ventana’. Entonces, me cagó igual, poh’, porque supo”, reveló el ex número uno del mundo.

En relación a lo mismo, se justificó diciendo que “lo hice porque la mina era rica. Aburrido, París, solo, copete. Y la historia ahí no queda, era la época en que había messenger y la mina no me contestaba. Yo, ¿qué pasó?… una semana. Vuelvo a Chile, veo un kiosco y ahí estaba… bailando. Me arrepentí, aparte que a la mina nunca más la vi poh. No la conocía, a la crespita”, señaló Ríos.

Sobre su exesposa, Kenita Larraín, el ex tenista no dudó en responder y expresó: “Me casé con cada loca“.

Incluso, el ex tenista señaló que “veo a la Kena y no puedo entender que vaya a programas de TV a hablar de Zamorano, de mí… Escuché también que era su sanación, pero no tiene sentido, déjatelo para ti. ¿Qué hablas de Luis Miguel? Si esa hueá pasó hace 20 años”.

En relación a su experiencia con un hombre, el “Chino” contó que “nos fuimos al mirador del Saint George (…) Nos fuimos a lo oscurito, empezamos con besitos, lengua y no me dejaba tocarla o tocarlo. Entre los besos sentí que la barbita empieza a crecer (…) entonces prende la luz, tenía el maquillaje corrido y le dije sale de aquí c…”

“No fue malo. Le dí un beso a un hombre y ahora pienso ‘oh la huea asquerosa’. Pero como en ese minuto pensaba que era mujer y ahora sé que era hombre y digo ‘puta el hueón sabía dar besos’“, contó el número uno.

En el programa, Marcelo “Chino” Ríos también expresó su opinión sobre la homosexualidad y como ha sobrellevado el tema con su hijo: “Tal cual como se enseña en el colegio el sexo o las partes de la mujer y el hombre, debería haber un ramo en que enseñen la homosexualidad o el lesbianismo”.

“En el colegio que estaba mi hijo, el Nido de Águilas, habían dos papás que tenían hijos ¿cómo le explico a mi hija cuando va a la casa que se va a encontrar con dos papás y no con un papá y una mamá?”, cuestionó el tenista.

“Cuando veo a un tipo delicado de la manito con el otro y besito, me molesta. Me genera rechazo”, finalizó.