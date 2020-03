Coronavirus impacta la industria de la televisión mundial

Ante la expansión del coronavirus a nivel mundial, diferentes series y programas de televisión internacionales, que podemos ver a través de internet o directamente en Netflix, están tomando una serie de medidas para evitar que miembros de sus elencos y equipos de producción se contagien de la enfermedad.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con la serie Riverdale. Warner Bros. decidió suspender la producción de la cuarta temporada luego de que un miembro del equipo tomara contacto con una persona que dio positivo por coronavirus (COVID-19). “El miembro del equipo está recibiendo una evaluación médica”, aseguraron en un comunicado.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y agencias de salud apropiadas en Vancouver para identificar y ubicar a todas las personas que puedan haber entrado en contacto directo con el miembro de nuestro equipo”, agregaron, sin especificar si la persona se trataba de un miembro del equipo o del elenco.

Otro caso reconocido es el de Grey’s Anatomy, quienes detuvieron sus grabaciones por “al menos dos semanas” en Los Ángeles luego de que el alcalde Eric Garcetti, sugiriera evitar las reuniones de 50 o más personas.

Ante esto, el canal ABC envió una carta a la producción y al elenco respecto a la decisión que tomaron “por precaución” y aseguraron que están “esperando ver cómo evoluciona la situación del coronavirus”.

The Morning Show de Apple+ detuvo la producción de su segunda temporada, mientras que NBC fue más drástico al detener las grabaciones de una treintena de producciones, incluidas Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Law & Order: SVU y New Amsterdam.

En Netflix no se quedaron atrás y paralizaron las grabaciones de Russian Doll y de la última temporada de Grace & Frankie. De esta última, sus cuatro protagonistas -Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston y Martin Sheen- por su edad se encuentran dentro del grupo de riesgo.

Late shows suspendidos y sin público

Distintas han sido las decisiones que giran en torno a los programas diarios y late shows de la televisión norteamericana con respecto al coronavirus.

Mientras programas como Jimmy Kimmel Live, The View, The Ellen DeGeneres Show, The Late Late Show with James Corden y Dr. Phil optaron por no interrumpir sus emisiones, pero sin público en el estudio desde el próximo lunes 16 de marzo.

Programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night With Seth Meyers, pese a que iban a grabar sin público como su competencia, finalmente la cadena NBC decidió suspenderlos.

Hasta el momento, esto regiría hasta el 30 de marzo, pero no sería extraño que se extendiera, dependiendo de cómo evolucione la situación del coronavirus.

La pausa de ambos show recién se sentirá en pantalla recién desde la semana del 23 de marzo.

En el caso de realitys shows como The Amazing Grace y Survivor sus nuevas temporadas fueron canceladas, puesto que no es un buen momento para andar viajando por el mundo.

El caso español

España ha sido uno de los países más afectados con la pandemia del coronavirus (COVID-19), donde ya se han registrado más de 120 muertos y 520 infectados, por lo que las principales cadenas de televisión tuvieron que resguardarse.

Según publica La Vanguardia, además de eliminar el público en varios programas de televisión, la gran mayoría de los funcionarios también realizan sus tareas desde sus casas, con excepción de aquellos técnicos que permiten que la programación salga al aire.

Productoras como Atresmedia y Mediaset han tenido que organizar turnos para así evitar que todos los trabajadores lleguen a sus dependencias. En cuanto a los animadores, las cadenas decidieron protegerlos, por lo que establecieron turnos en los programas informativos o buscaron reemplazos en caso de presentar cualquier síntoma o riesgo de infección.

Los programas de televisión que son grabados fueron los más afectados con todo el tema del coronavirus puesto que se suspendieron sus grabaciones “hasta nuevo aviso” y, en muchos casos, despidieron a un buen grupo de trabajadores.

Ejemplos de esto han sido Zapeando, Masterchef, La Voz Senior, Viajeros Cuatro, La ruleta de la suerte, First Dates, Chester, Jaja Show, y esperan poder retomar sus labores una vez que levanten la alerta sanitaria.

Lo único claro hasta el momento es que la demanda por los canales de televisión ha aumentado, puesto que muchos han optado por no salir de sus casas a raíz de los efectos que está causando la pandemia de COVID-19.