Actor Idris Elba confirmó que fue diagnosticado con coronavirus

El actor Idris Elba confirmó a través de redes sociales que fue diagnosticado con coronavirus luego de haber estado en contacto con alguien que padecía el virus.

“Esta mañana di positivo por Covid 19”, escribió en una publicación de Twitter. “Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, aseguró.

El actor de películas como Thor: Ragnarok aprovechó la instancia para hacer un llamado a sus seguidores: “Quédese en casa y sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre cómo estoy. No entren en pánico”.

Fue el viernes cuando Idris Elba se realizó el examen y aseguró que no presenta síntomas de la enfermedad, recalcando que “esto es serio” y que “ahora es el momento de realmente pensar en el distanciamiento social y lavarse las manos”.

“Además, hay gente que no muestra síntomas y que fácilmente puede esparcir el virus”, agregó.

Tras conocer la noticia, “le dijimos a nuestras familia y nos apoyaron. Le dijimos a nuestros colegas, también. La transparencia es lo mejor en este momento. Si se sienten enfermos, o sienten que deben realizarse el test o que fueron expuestos (al virus), hagan algo al respecto. Es muy importante”.

“Vivimos en un mundo dividido en este momento, todos podemos sentirlo… pero ahora es el momento de la solidaridad, ahora es el momento de pensar el uno en el otro. Manténganse tranquilos y no enloquezcan”, finalizó en el video donde aparece junto a su esposa.

Idris Elba se suma a reconocidos actores que confirmaron que padecen el coronavirus como Tom Hanks, Rita Wilson y Olga Kurylenko.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020