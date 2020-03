Conoce al primer eliminado de MasterChef Celebrity

En el tercer episodio de MasterChef Celebrity de Canal 13 conocimos al primer eliminado, luego de una prueba en la que tenían que preparar pizza.

Según el jurado, los tres participantes que no lograron convencerlos con sus preparaciones fueron Daniela Palavecino, Pablo Ruiz y Ledy Ossandón. Esto, luego de que ninguno lograra crear una masa que quedara bien cocinada, lo que les restó puntos.

La primera confirmada para continuar en la competencia fue Palavecino, dejando a Ruiz y Ossandón para recibir los últimos comentarios por parte del grupo evaluador.

Finalmente, y en voz de Chris Carpentier, el primer eliminado de MasterChef Celebrity fue Ledy Ossandón, quien además de no presentar una masa cocida, solo llevó un pedazo puesto que el resto de su plato se manchó con sangre tras cortarse un dedo.

“Lógicamente hay una sensación amarga porque a veces para lograr algunas cosas y parar lograr esa sensación interna de sentirse bien con uno mismo, debes sacrificar algunas cosas. Este es un punto que a mí me toca mucho, mis padres me criaron con muchos principios y muchos valores. Y probablemente hubiese pasado desapercibido, pero más allá de eso, está el conocimiento de yo tener la duda de que probablemente había manchado esa pizza”, afirmó la ex participante de Pasapalabra.

Jorge Rausch destacó que Ledy reconociera sus errores al presentar su plato y luego le dieron el pase para que se despidiera de sus compañeros, a quienes pidió disculpa por los percances que sufrió.

“Voy a recordar MasterChef con una sonrisa, ya surgió algo de amor con la cocina y eso lo compartimos todos los que estamos aquí. Todos somos estudiantes y se que ustedes como compañeros pueden hacer florecer talento. Brillen como un sol”, dijo antes de abandonar el estudio.