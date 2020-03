Las medidas que tomaron los canales de TV por el coronavirus

Tras el ingreso a la Fase 4 por el coronavirus en nuestro país, las medidas para combatir la pandemia se han extremado y a ello se sumaron los canales de TV.

Con el fin de impedir que se sigan contagiando personas, es que -por ejemplo- el programa Bailando Por Un Sueño fue uno de los primeros en anunciar diversas medidas para cuidar a los integrantes del equipo, incluyendo a participantes, bailarines y el jurado.

De esta manera, anunciaron que contarán con alcohol gel, mascarillas y guantes; además de que todos deberán vacunarse contra la influenza. Con eso, la producción se ha encargado de realizar un seguimiento a todos los integrantes del equipo y hasta el momento, ninguno ha presentado síntomas de coronavirus.

“La idea, básicamente, es generarles mayores defensas a los miembros de la producción, bailarines, coreógrafos o celebridades”, indicó el productor ejecutivo, Eduardo Cabezas, al diario La Cuarta.

El público al que estábamos acostumbrados a ver en el estelar tampoco estará en el estudio. “Hay fundaciones que tienen que ver con niños y otras con adultos mayores. Entonces, tenemos que tomar los resguardos. El apoyo sigue intacto, pero es recomendable que lo vean desde sus casas”, cerró Cabezas.

A las medidas antes mencionadas, se suman que los ensayos, si los participantes estiman convenientes realizarlos en sus domicilios particulares, la producción les facilitará el traslado.

En términos coreográficos, se van a intervenir las presentaciones para evitar el contacto “muy directo” entre bailarines y famosos. Además, de los 13 bailarines que componen el staff permanente del programa, desde ahora participarán grupos intercalados de 6 y 7 respectivamente.

Bailarán 2 o 3 parejas por programa y no habrá “pareja back up”, vale decir, no existe la posibilidad de que alguna pareja anunciada no alcance a bailar. Además, se restringirá el uso de maquillajes y elementos estéticos de forma individual.

La producción del estelar de TV se hará cargo de todos los pedidos de movilización individual que los participantes y bailarines requieran, con el fin de evitar el uso de transporte público y así prevenir el contagio de coronavirus.

Las amplias medidas del 13

Además de estas medidas específicas para el estelar de baile, Canal 13 ha adoptado otras acciones preventivas ante la emergencia sanitaria del coronavirus. Según precisaron desde el ex canal católico, se ha revisado caso a caso la pertinencia de la asistencia física del trabajador, tratando de que el menor número de personas estén en el canal, pero asegurando la operación.

Los criterios para esta medida de teletrabajo tienen que ver con establecer un grupo de personas consideradas de riesgo por distintos factores. En este grupo están embarazadas o esposos de éstas, mamás o papás de recién nacidos, trabajadores con más de 65 años, personas con enfermedades crónicas complejas, inmunodepresivos, trabajadores que vivan con personas de la tercera edad o enfermos graves, entre otros.

“Se ha privilegiado el teletrabajo, para quienes puedan realizarlo, aprovechando las capacidades de trabajar en línea que cuenta la empresa. Esto ha significado que muchas personas hoy estén desde sus casas trabajando, en línea, y cuidando a sus compañeros de trabajo y a sus familiares”, señalaron a través de un comunicado.

En el departamento de prensa, los noticiarios serán conducidos por un solo periodista. Esto, además de tener un beneficio para el propio profesional, detallaron que sirve para mostrar a las audiencias que también es posible quedarse en casa en situaciones excepcionales como ésta.

Así, redujeron la presencia de un 15% del personal en la sala de redacción y paulatinamente se irá aumentando el número. La Dirección de Prensa está organizada para, si es necesario, trabajar con un 50% o aún menos, de la dotación.

Para las empresas externas que prestan servicios a Canal 13, cuentan con alcohol isopropílico para la limpieza y desinfección de equipos, aparte de contar con toallas con cloro en todas las áreas donde hay equipamiento técnico. Los micrófonos headset son personalizados, y se eliminaron las esponjas para los micrófonos de mano, a fin de mejorar la tarea de desinfección.

En todos los equipos de producción se ha identificado a las personas que pueden hacer teletrabajo, lo que ya está en marcha. Se está trabajando con dotaciones reducidas, sin turnos rotativos, y sin traslape de turnos, evitando el contacto entre las personas. En pañol se han tomado todas las medidas para la desinfección de los equipos. Asimismo, maquillaje y peluquería están con mascarillas y tomando todas las precauciones de desinfección.

En el matinal Bienvenidos, desde este lunes se dispuso un sistema de teletrabajo con periodistas y productores. En tanto, se determinó que en el estudio del programa solo estén las personas imprescindibles, como los conductores y un número bajo de panelistas. En ese sentido, además, se decidió que muchas de las entrevistas a invitados o a personas del acontecer nacional, se concreten de manera telefónica o vía Skype para así evitar cualquier riesgo.

En materia de teleseries, actualmente Canal 13, en co-producción con AGTV, prepara La torre de Mabel, que este lunes detuvo sus grabaciones con el fin de reordenar su calendario de trabajo en medio de la crisis por el coronavirus.

Dentro de las medidas a tomar destacan las siguientes: ir a buscar a los integrantes del equipo a sus casas para evitar el uso de transporte público, empezar las grabaciones más tarde para ayudar a disminuir la hora peak de gente en las calles, aplicar alcohol gel en los estudios, posponer escenas de besos y sexo y hacer un seguimiento a los que podrían estar en potencial riesgo de padecer coronavirus.

El late Sigamos de Largo, por su parte, ha implementado reuniones de pauta a través de herramientas de sistema operativo de Google Hangouts y que los encuentros imprescindibles entre el equipo serán de corta duración y al aire libre para evitar condiciones de encierro.

Además, sólo es citado al canal el equipo editorial y periodístico encargado de los programas del mismo día, lo que restringe la cantidad de personal a 4 por jornada. Además, se ha alterado el cronograma de invitados, dándose el caso, por ejemplo de Gabi Hernández, que se bajó del programa que debía grabarse el próximo jueves por encontrarse en mayor riesgo debido a su edad.

TVN: equipos al mínimo y campaña contra el coronavirus

En TVN no quisieron quedarse atrás, por lo que el director de programación Jaime Boetsch declaró que “estamos tomando todas las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros colaboradores”.

Así, anunció que espacios como el Buenos Días a Todos y Carmen Gloria a Tu Servicio “trabajarán con el mínimo de dotación necesaria para salir al aire”.

El más afectado con toda la situación que atraviesa el país fue el programa de concursos A Todo o Nada, el cual fue suspendido ya que “para evitar posibles contagios, debido a que es un programa que requiere presencia de participantes en el estudio”. En su reemplazo se exhibirán repeticiones de Hercai y a partir del lunes 23 debutará una ficción en ese horario.

“Como canal público emitiremos desde hoy la campaña ‘Cuidémonos todos TVN’, con cápsulas audiovisuales sobre consejos para enfrentar el coronavirus, liderada por distintos rostros del canal como Karen Doggenweiler, Carmen Gloria Arroyo, Matías del Río, Carla Zunino, María Luisa Godoy, entre otros”, cerró el ejecutivo.

Suspensión de grabaciones

En Turner Chile -que alberga los canales de TV, CHV y CNN Chile– se les solicitó a sus colaboradores que trabajen remotamente desde sus hogares a partir del lunes 16 de marzo a raíz del coronavirus. Esto incluye a los equipos corporativos, administrativos y a todos aquellos cuyo trabajo presencial no sea crítico para la continuidad operativa de Chilevisión, CNN Chile y CDF.

Junto con eso, también anunciaron que se suspenderá la grabación de programas como Pasapalabra, Podemos Hablar y Yo Soy, siendo exhibidos solamente capítulos que ya fueron previamente producidos. “La continuidad de la grabación de dichos programas se irá evaluando caso a caso y su reanudación se realizará en la medida que se garantice un ambiente seguro para todos los equipos de trabajo, concursantes e invitados”, declararon en un comunicado.

En el caso de CDF, programas como Abrazo de gol, Show de goles y Goles de la B no tendrán transmisiones en vivo. Adicionalmente, se disminuirán las dotaciones de colaboradores al mínimo, manteniendo en la medida de que las circunstancias y la contingencia por el coronavirus lo permitan, la continuidad del resto de los contenidos exhibidos en TV.

Por el lado de la producción de programas y contenidos, los únicos equipos que seguirán siendo transmitidos en vivo a partir de hoy serán los que están a cargo de Contigo en la Mañana, así como los que forman parte de Chilevisión Noticias y CNN Chile. En todos estos casos, Turner Chile ha decidido también reducir al mínimo las personas necesarias para continuar transmitiendo sus diversos contenidos.

“Para estos efectos, Turner Chile hará uso de toda la tecnología y de todos los medios de los que dispone para evitar traslados innecesarios y reducir al máximo el contacto presencial, utilizando herramientas como videoconferencias, contactos telefónicos, entre otras, todo lo cual permitirá seguir informando, entreteniendo, acompañando oportunamente a las audiencias de Chilevisión, CNN Chile y CDF”, cerraron el documento.

Instrucciones directas a sus trabajadores

Otro canal de TV que también adoptó medidas tendientes a evitar o aminorar la posibilidad de contagio de sus funcionarios y contratistas que concurren a sus instalaciones, fue Mega y su conglomerado, Megamedia. “La acción coordinada y colaborativa de todos permitirá enfrentar los efectos de esta pandemia protegiendo nuestra salud y la operación de la Megamedia en un momento en que nuestro rol como medio de comunicación es imprescindible”, indicaron en un comunicado.

De esta manera, señalaron que todo trabajador con síntomas asociados a coronavirus debe abstenerse de asistir a trabajar y deberá consultar de inmediato un centro asistencial para confirmar o descartar su infección.

En el caso de confirmarse que padece el virus, debe abstenerse de inmediato de asistir a Megamedia, comunicar dicho diagnóstico a su jefe directo, quien lo hará a la Gerencia de Recursos Humanos; y proceder a presentar su correspondiente licencia médica conforme a la normativa vigente.

“El trabajador infectado, y quienes hayan estado en contacto con él, deberá seguir las instrucciones y/o recomendaciones del Ministerio de Salud que figuran en el Protocolo e iniciar la cuarentena correspondiente, de forma de evitar contagios al resto del personal. La persona sólo podrá volver a trabajar una vez cumplida la cuarentena indicada y, en la medida que no tengan síntomas o haya dado negativo al examen de Covid-19 o habiendo dado positivo haya sido dado alta por el médico correspondiente”, puntualizaron.

Quienes se contagien fuera de las dependencias ubicadas en Vicuña Mackenna o haya estado en contacto con una persona contagiada con examen positivo al coronavirus en ningún caso podrá asistir a trabajar y deberá consultar a un médico para iniciar la cuarentena si así ha sido indicado por éste o el examen diera positivo a este virus.

Entre otras medidas, hicieron un llamado a evitar saludar con la mano, besos y/o abrazos; evitar llevar sus manos a la cara, ojos, nariz y boca; lavarse las manos frecuentemente y no compartir con personas que puedan estar o estén contagiadas con el virus y, de no ser posible, necesariamente evitar que sea en espacios físicos reducidos, tomando al menos 1 metro de distancia.

Por otro lado, evaluarán, conforme a la evolución de esta problemática, el trabajo desde el hogar o “teletrabajo”, de aquellas labores que puedan realizarse a distancia. Así, buscarán disminuir el número de trabajadores en las dependencias del conglomerado.

Quienes sí deberán trabajar desde el hogar son aquellos que se encuentren dentro de la población de riesgo: colaboradores mayores de 65 años; quienes presenten patologías de hipertensión, enfermedades cardíacas, pulmonares, cáncer, diabetes, o en aquellos casos que el médico tratante así lo prescriba; personas que tienen un sistema inmunológico comprometido o deprimido, conforme a certificación médica; y mujeres embarazadas.

Los viajes relacionados con el trabajo, incluidas a conferencias, deberán cancelarse o posponerse, a menos que sean previamente aprobados por la Dirección Ejecutiva de Mega, por la Gerencia General de Promega o por la Gerencia General de Etc Medios S.A., según corresponda.

“La situación extraordinaria planteada por la pandemia del coronavirus pone un desafío adicional al país y a los medios de comunicación. Al impacto de la revolución digital y al estallido social ahora como grupo humano deberemos enfrentar los efectos dañinos de esta enfermedad. Como nunca antes necesitamos estar unidos, informados, coordinados y vigilantes. Será la única manera que podamos salir bien parados, por el bien de nosotros, de nuestras familias y de nuestra fuente de trabajo”, cerraron.