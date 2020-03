A raíz de la cuarentena que se está cumpliendo en diversos países y a la cancelación de varios conciertos por el coronavirus, es que un grupo de artistas ha querido deleitar a sus seguidores ofreciendo conciertos “desde casa”.

Es así como a través de plataformas como Instagram y YouTube se han convertido en las plataformas elegidas a la hora de llevar a cabo estos proyectos que solo han recibido elogios por parte de los fanáticos.

Uno de los primeros en iniciar esto fue el español Alejandro Sanz junto a Juanes, quienes el domingo junto a una banda, ofrecieron un show de más de una hora en el que ambos interpretaron sus canciones, además de un cover de Joaquin Sabina.

A diferencia del español y el colombiano, Chris Martin solo estuvo acompañado de su piano a la hora de tocar los temas más populares de Coldplay, incluyendo un cover de David Bowie, en una transmisión que duró 30 minutos.

El vocalista de R.E.M., Michael Stipes, si bien no ofreció un concierto, interpretó el clásico “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” y para obtener una versión mucho más larga, los invitó a ingresar a su sitio web oficial.

“Desde casa con música” fue el eslogan que utilizó Ismael Serrano este martes para el concierto que ofreció a través de Facebook e Instagram.

Al finalizarlo, declaró en Twitter: “Lo de este concierto vía streaming ha sido muy muy emocionante. La música nos une y nos hace sentir más fuertes en los momentos de adversidad. Hoy éramos muchos entonando la misma melodía. Ánimo. De esta salimos juntos. Gracias por tanto”.

Este viernes, en tanto, Fito Páez ya anunció que se sumará a los diversos artistas que han realizado conciertos desde sus casas por la expansión del coronavirus. Esto ya lo anunció a través de sus redes sociales bajo el lema “Páez en casa”.

El Teatro Municipal no quiso quedarse atrás y también desde el viernes ofrecerá “Delivery municipal”, iniciativa gratuita para ver ballet, ópera y conciertos, la que contará con títulos como “Cascanueces”, “Papelucho en la ópera”, “El barbero de Sevilla”, “El lago de los cisnes” y “El Cristo de Elqui”.

“Nuestra principal preocupación hoy tienen que ser las personas, nuestros vecinos, en especial los adultos mayores. Por eso, no podemos escatimar en medidas precautorias para evitar que el virus se siga expandiendo. En este sentido, esta nueva modalidad a domicilio permitirá que nuestro público pueda seguir disfrutando la magia del Municipal”, indicaron.

Todo el contenido podrá verse desde el sitio web www.municipal.cl.