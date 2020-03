Stefan Kramer utilizó sus redes sociales para dar a conocer un nuevo video en el que se refirió al coronavirus, que por estos días tiene al país bajo Estado de Catástrofe, luego de que los contagiados superaran los 200 casos.

Con esto, el comediante se sumó a las recomendaciones que han hecho las autoridades de no salir de sus casas a menos que sea necesario, pero lo hizo en su propio estilo y con la ayuda de la Doctora Ana María Polo, la popular conductora de Caso Cerrado.

En esta oportunidad, Kramer realizó una parodia del espacio, la que llamó “Casa cerrada” y puso a disposición de sus seguidores algunas recomendaciones para prevenir el coronavirus.

“Sea cortés. No compre todo el Lysoform. Lávese las manos lo más que pueda. Use mascarilllas. Deje los zapatos afuera de la casa. Respete la distancia para que se la respeten. Edúquese, infórmese. Y por favor, si puede, quédese en casa”, fueron parte de sus declaraciones en la particular voz de la abogada.

Agregó, además: “A ti te hablo, desgraciado, inmundo, infeliz, cabeza de murciélago: a ti que te andas paseando por el mall. ¡Voy a traerte arresto domiciliario! ¡Y no me estornudes en la cara, y tápate la boca!”.

Al final, recalcó: “Son unos consejos… Yo que tú, ¡me quedo en la casa encerrado!”.

https://www.instagram.com/p/B92gPTaprk5/?utm_source=ig_web_copy_link