El último adiós: regalan tablets a pacientes con coronavirus en Italia para que se despidan de su familia

El coronavirus ha obligado a los ciudadanos de Italia a enfrentar situaciones límites y decisiones impensadas hasta hace unas semanas.

Uno de los aspectos más controvertidos y delicados está surgiendo en estos días y tiene relación con la forma en que miles de personas están muriendo a causa de la pandemia del coronavirus.

La soledad de los infectados en los hospitales ha llevado a que no tengan la posibilidad de un último adiós con sus seres queridos.

Ante este dramático escenario, nació la iniciativa de los miembros del Partido Demócrata del distrito 6 de Milán decomprar tablets que permitan a los enfermos ponerse en contacto con sus familias y en los casos más críticos, despedirse para siempre de ellos a través de estos aparatos electrónicos.

Lorenzo Musotto, uno de los gestores de esta idea, indicó al medio italiano La Stampa: “Compramos tablets y los donamos a los centros de salud para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez”.

“Este pensamiento me duele más que la muerte misma, porque ciertamente hay residencias para ancianos y hospitales donde no se puede limitar la infección y ya no existe la posibilidad de decir adiós”, agregó.

“Desafortunadamente, ya no nos quedan muchos fondos después de este gasto. Por este motivo, le pido que se comunique con los centros de salud en su área para averiguar si los huéspedes o pacientes desean recibir otros tablets, porque estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, guantes y maquinaria, pero también del derecho a decir adiós”, concluyó Musotto respecto a la situación del coronavirus en Italia.